È stata assegnata al giornalista e divulgatore scientifico Piero Angela l’edizione 2020 del premio Ricerca Fadoi, la Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti. “Sono molto onorato di questo premio – ha detto Angela – Ho cercato in tutti questi anni di aiutare a diffondere scienza, medicina e tecnologia. E sono particolarmente lieto che sia la società di medicina interna a darmi questo premio perché sono un fan degli internisti dato che sono i medici che sanno tutto del corpo umano e ne conoscono tutte le tessere”. Alla consegna del premio, Angela ha anche parlato della pandemia di Covid-19: “È evidente che quando ci si trova di fronte ad un tema così grande e profondo tutti si sentono in dovere d’intervenire – sottolinea – Certamente ci sono state persone che sono state più prudenti e chi meno. Dal punto di vista scientifico e medico c’è stato un impegno enorme con molti operatori sanitari che purtroppo hanno pagato anche con la vita. Ma è stato poi molto importante che le persone abbiano capito che per la ricerca di un farmaco e di un vaccino occorra passare per una serie di controlli e verifiche continue che non esistono da nessuna altra parte. Si è capito insomma che la ricerca è una cosa seria e non un’opinione da talk show”.(ANSA).



