Venerdì 8 aprile alle ore 17.30, l’Accademia di Medicina di Torino terrà una

riunione scientifica, sia in presenza, sia in modalità webinar, dal titolo “Le

insonnie. Aspetti fisiopatologici e terapeutici”. L’incontro verrà introdotto da

Roberto Mutani, Professore Emerito di Neurologia e socio dell’Accademia di

Medicina. I relatori saranno Alessandro Cicolin, responsabile del Centro di

Riferimento Regionale per i Disturbi del Sonno, Ospedale Molinette, Torino e

Luigi Ferini-Strambi, Professore Ordinario di Neurologia, Direttore del Centro di

Medicina del Sonno, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano.

Secondo Alessandro Cicolin, l’insonnia rappresenta il più diffuso disturbo del

sonno ed è caratterizzata dalla presenza di sintomi notturni (difficoltà di

addormentamento e di mantenere il sonno) e diurni (fatica, depressione del

tono dell’umore, malessere generale, difficoltà cognitive). L’insonnia non solo

riduce la qualità di vita dei pazienti affetti, ma è anche associata ad un

aumento dei problemi medici, di consumo di risorse sanitarie, assenteismo e

ridotta produttività. I recenti progressi nel comprendere la fisiopatologia

dell’insonnia hanno significativamente modificato l’approccio terapeutico sia dal

punto di vista farmacologico che psicologico.

Il prof. Luigi Ferini-Strambi ritiene che prima di instaurare un trattamento per

l’insonnia, sia fondamentale un inquadramento diagnostico preciso. Questo è

importante, ad esempio, per le situazioni dove il quadro insonnia è collegato ad

un disturbo depressivo o ad una sindrome alle gambe senza riposo.

Secondo le linee guida internazionali, il trattamento di prima scelta per

l’insonnia è quello della terapia cognitivo-comportamentale. E’ sicuramente una

terapia efficace, ma non facilmente accessibile, poiché sono pochi i centri in

Italia dove viene effettuata. Pensando al trattamento farmacologico, ci sono

diverse opzioni. La regola fondamentale è di evitare farmaci a lunga emivita e

di utilizzare le minime dosi necessarie. Oltre agli ipnotici benzodiazepici (come

triazolam e brotizolam) e agli Z-drugs (come zolpidem ed eszopiclone),

saranno presto disponibili composti con un nuovo meccanismo d’azione: gli

antagonisti dell’orexina, un neurotrasmettitore coinvolto nel favorire lo stato di

veglia.

Si potrà seguire l’incontro sia accedendo all’Aula Magna dell’Accademia di

Medicina di Torino (via Po 18, Torino), previa prenotazione da effettuare via

mail all’indirizzo accademia.medicina@unito.it e dietro presentazione del Green

Pass, sia collegandosi da remoto al sito www.accademiadimedicina.unito.it.