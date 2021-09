“Adotta un ricercatore” è l’appello lanciato dall’Istituto Pasteur Italia – unica sede italiana del network dei 32 Istituti Pasteur nel mondo – a sostegno del proprio team di giovani ricercatori impegnato nella ricerca di nuove immunoterapie contro il cancro e le malattie infettive come il Covid-19. Con un sms o una telefonata al numero solidale 45580, fino al 3 ottobre tutti hanno l’opportunità di dare un contributo alla ricerca dell’Istituto.

“Quando è scoppiata la pandemia abbiamo intensificato le nostre ricerche sulle infezioni virali, tra cui in primis quella da Covid-19, per studiare e individuare molecole che possano impedire al virus di infettare le cellule sane – dichiara Angela Santoni, direttore scientifico dell’Istituto Pasteur Italia. Queste ricerche aprono una strada di straordinario interesse medico-sociale perché queste molecole sono candidate a trasformarsi in un farmaco con capacità di bloccare il progredire dell’infezione.”

L’Istituto Pasteur Italia studia i meccanismi molecolari che governano l’integrità delle cellule e le interazioni tra virus e batteri e l’organismo; alterazioni di questi processi sono la causa di malattie infettive, patologie infiammatorie croniche, cardiovascolari e neurodegenerative e dell’insorgenza di tumori. Da molti anni il nostro Istituto svolge ricerche sull’immunoterapia, con lo scopo di migliorare la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie associate alle infezioni; da marzo 2020 è stata intensificata la ricerca dedicata alle infezioni virali, tra cui quella da SARS-COV-2, con l’obiettivo di identificare terapie che impediscano la penetrazione del virus nelle cellule sane.

Non c’è ricerca senza ricercatori e per l’Istituto Pasteur Italia il gruppo di giovani ricercatori diretti dal Dr. John Hiscott, biologo molecolare e virologo di fama mondiale, sono il bene più prezioso. Grazie a loro, infatti, è possibile continuare a realizzare nuove scoperte e migliorare la qualità della nostra vita.

Angela Santoni, direttore scientifico dell’Istituto Pasteur Italia: “L’Istituto Pasteur Italia lavora da sempre per migliorare il benessere della società e per garantire il diritto alla salute di tutti. La ricerca non può e non deve fermarsi e per questo è fondamentale il contributo dei nostri giovani scienziati: adottare un ricercatore significa fare il bene di tutti”.