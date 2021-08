(ANSA) – ROMA, 12 AGO – Continua il rialzo degli indicatori

ospedalieri della Sicilia. Dopo aver raggiunto il 14% in area

medica, valore vicinissimo alla soglia critica del 15%, oggi

l’Isola raggiunge l’8% di occupazione delle terapie intensive

con un rialzo dell’1%. Anche qui avvicinandosi sempre più alla

soglia del 10% prevista come ‘invalicabile’ in base ai nuovi

parametri per evitare il passaggio delle regioni da una fascia

di colore all’altra. In rialzo anche la Puglia che, con un 1%,

arriva al 5%.

Fanno meglio, invece, la Liguria e la Provincia Autonoma di

Bolzano che oggi registrano, per i reparti di terapia intensiva,

un calo dell’1% portandosi rispettivamente al 6% e all’1%.

(ANSA).



