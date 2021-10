(ANSA) – ROMA, 22 OTT – E’ disponibile in Italia il primo anticorpo monoclonale (ibalizumab) a lunga azione contro l’HIV.

La novità è stata resa nota in occasione del Congresso ICAR – Italian Conference on AIDS and Antiviral Research, in corso a Riccione.

E’ stata infatti pubblicata il 19 ottobre in Gazzetta Ufficiale la determina in merito dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Ibalizumab, in associazione a uno o ad altri antiretrovirali, è indicato per il trattamento di adulti con infezione da virus dell’immunodeficienza umana (HIV-1) resistente ai medicinali, per i quali non sarebbe altrimenti possibile predisporre un regime antivirale soppressivo.

Ibalizumab, anticorpo monoclonale, agisce con un meccanismo d’azione innovativo: blocca l’infezione da parte dell’HIV-1 dei linfociti T CD4+ interferendo con le fasi successive al legame necessarie per l’ingresso delle particelle del virus dell’HIV-1 nelle cellule ospiti. In tal modo impedisce la trasmissione virale che si verifica attraverso la fusione cellula-cellula.

Fonte Ansa.it