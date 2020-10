(ANSA) – TORINO, 02 OTT – Torino, quarta città italiana per

numero di nuove diagnosi (108 su 198 in Piemonte) entra nel

network di municipalità che ha l’obiettivo di contrastare l’Aids

ma anche lo stigma e le discriminazioni nei confronti di chi ne

è colpito. E’ stata firmata questa mattina dal Comune la

dichiarazione di Parigi che fa di Torino una delle Fast-Track

Cities. “Un’adesione – sottolinea l’assessore ai Diritti Marco

Giusta – che è un chiaro segnale di presa di coscienza del

problema. La sinergia fra enti e istituzioni è la base della

lotta all’Hiv e per favorire una corretta informazione per il

superamento dei pregiudizi”. (ANSA).



