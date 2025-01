Milano, 8 gennaio 2025 – Amicus Therapeutics (Nasdaq: FOLD), azienda biotecnologica globale dedicata ai pazienti e focalizzata nello sviluppo e la commercializzazione di nuovi farmaci per le malattie rare, ha annunciato che l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha approvato la rimborsabilità (G.U. n. 298 del 20 dicembre 2024, Serie Generale, pp. 53-56) di Pombiliti® (cipaglucosidasi alfa) + Opfolda® (miglustat) per il trattamento di pazienti adulti affetti da Malattia di Pompe a Esordio Tardivo. La combinazione di Pombiliti® (cipaglucosidasi alfa), una terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine, e Opfolda® (miglustat), uno stabilizzatore enzimatico di cipaglucosidasi alfa, è stata approvata dalla Commissione Europea (CE) nel giugno 2023.

La Malattia di Pompe a Esordio Tardivo è una patologia lisosomiale rara, debilitante e potenzialmente pericolosa per la vita, causata da un deficit dell’enzima alfa-glucosidasi acida (GAA). Livelli ridotti di GAA portano all’accumulo di glicogeno nei lisosomi delle cellule muscolari, provocando danni muscolari. La gravità della patologia è variabile ma le manifestazioni predominanti includono debolezza dei muscoli scheletrici e coinvolgimento progressivo dell’apparato respiratorio.

Pombiliti + Opfolda è una terapia unica a due componenti. Pombiliti è un enzima GAA umano ricombinante (rhGAA) naturalmente espresso con alti livelli di bis-M6P (bis-mannosio-6-fosfato), sviluppato per un maggiore assorbimento nelle cellule muscolari. Una volta nella cellula, Pombiliti può essere propriamente trasformato nella sua forma più attiva e idonea alla scissione del glicogeno. Opfolda è uno stabilizzatore enzimatico, che garantisce una maggior disponibilità dell’enzima.

“La rimborsabilità di Pombiliti e Opfolda garantisce che questa importante terapia possa essere disponibile per le persone adulte affette da Malattia di Pompe a Esordio Tardivo, che necessitano tempestivamente di nuovi trattamenti per controllare e rallentare la progressione della patologia”, ha affermato Bradley Campbell, CEO di Amicus Therapeutics.

“Siamo immensamente grati ai ricercatori e ai pazienti italiani che hanno contribuito allo sviluppo di questa terapia; continueremo il nostro impegno con la comunità dei pazienti e con la comunità scientifica, affinché Pombiliti + Opfolda possa diventare un’opportunità terapeutica per le persone adulte con Malattia di Pompe a Esordio Tardivo”, ha dichiarato Marco Totis, General Manager di Amicus Therapeutics Italia.

Informazioni su Pombiliti® + Opfolda®

Pombiliti + Opfolda è una terapia a due componenti composta da cipaglucosidasi alfa, un enzima GAA umano ricombinante (rhGAA) naturalmente arricchito con bis-M6P progettato per aumentare l’uptake nelle cellule muscolari e favorire il processo di maturazione fino alla sua forma attiva che agisce sul glicogeno, e dallo stabilizzatore enzimatico miglustat, usato in combinazione per garantire una quantità maggiore di enzima a disposizione per le cellule muscolari. Per maggiori informazioni è possibile consultare il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto di Pombiliti e Opfolda sul sito web dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA).

Informazioni sulla Malattia di Pompe

La Malattia di Pompe* è una patologia lisosomiale ereditaria causata da un deficit dell’enzima alfa-glucosidasi acida (GAA). Livelli ridotti o assenti di GAA portano all’accumulo di glicogeno nelle cellule, che si ritiene sia all’origine delle manifestazioni cliniche della Malattia di Pompe. La Malattia di Pompe varia da una forma a Esordio Infantile, rapidamente ingravescente e con un impatto significativo sulla funzione cardiaca, a una forma a Esordio Tardivo, più lentamente progressiva, che colpisce principalmente i muscoli scheletrici e l’apparato respiratorio con una debolezza che peggiora nel tempo e che porta a importanti limitazioni funzionali.

Informazioni su Amicus Therapeutics

Amicus Therapeutics (Nasdaq: FOLD) è un’azienda biotecnologica globale dedicata ai pazienti e focalizzata sulla scoperta, lo sviluppo e la commercializzazione di farmaci innovativi per le persone che vivono con malattie rare. Con una straordinaria attenzione al paziente, Amicus Therapeutics è impegnata a far progredire ed espandere una pipeline di farmaci innovativi per le malattie rare. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web della società all’indirizzo amicusrx.com (sito web di Amicus Therapeutics Inc., questo link porterà l’utente a un sito web per cui non si applica l’Informativa sulla privacy vigente nel suo Paese; l’utente è unicamente responsabile delle sue interazioni con quel sito web).