(ANSA) – ROMA, 11 SET – “Apprezziamo il lavoro svolto

dal ministro Speranza per sostenere il tema del rinnovo del

contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non

medico della componente di diritto privato del SSN. Oggi, siamo

costretti, ancora una volta, a fare appello alla sua opera di

mediazione per fare in modo che le Regioni, che non lo hanno

ancora fatto, siglino gli accordi di compartecipazione agli

oneri del rinnovo del contratto”. E’ l’appello che arriva da

Barbara Cittadini, Presidente Nazionale Aiop (Associazione

Italiana Ospedalità Privata) e Padre Virginio Bebber, Presidente

Aris (Associazione Religiosa Istituti Sociosanitari),

intervenendo nel dibattito sul rinnovo del Contratto dei

lavoratori della sanità privata. “Riteniamo indispensabile

– proseguono Cittadini e Bebber in una nota – che le Regioni si

facciano carico del 50% dei costi del rinnovo contrattuale,

intervenendo contestualmente su budget e tariffe, e mantenendo

così gli impegni assunti anche nei confronti del nostro

personale non medico che non può e non deve più attendere per

vedere garantiti i propri diritti. Questo è un prerequisito

fondamentale per coalizzare all’interno delle nostre

Associazioni la maggioranza necessaria alla ratifica della

pre-intesa firmata con le organizzazioni sindacali il 10 giugno

scorso”.

É importante – aggiungono – che il ministro Speranza

ribadisca il proprio impegno prodigandosi ulteriormente in

un’opera di mediazione per invitare, anche, le altre Regioni,

oltre a Lombardia, Veneto e Sicilia, a dare seguito all’impegno

politico di compartecipare concretamente agli oneri del rinnovo.

E’ necessario che tutte e 21 le Regioni trovino un accordo, ma

realtà come il Lazio, la Puglia, la Toscana, la Campania e

l’Emilia-Romagna, per la loro dimensione, assumono una valenza

importantissima”.

“Da parte nostra – concludono -confermiamo la volontà di

rinnovare il Contratto alle condizioni pattuite. É necessario,

però, che gli Assessorati alla Salute rispondano ai reiterati

appelli delle nostre sedi regionali”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

