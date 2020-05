Dal 4 al 10 maggio si potrà sostenere l’Associazione Italiana Ricerca Alzheimer Onlus grazie all’acquisto di una mini calla che sarà presente in tutti i punti vendita Coop.

Coop sostiene ancora una volta Airalzh Onlus grazie alla vendita dei suoi prodotti e quest’anno lo fa anche in occasione della Festa della Mamma che ricorre domenica 10 maggio.

Nei numerosi punti vendita Coop di tutta Italia sarà possibile acquistare una calla per dare un contributo concreto alla ricerca: per ogni piantina venduta, un euro sarà infatti devoluto a sostenere gli sforzi in campo scientifico portati avanti dalla Onlus e dai suoi ricercatori. Airalzh è l’unica associazione che promuove e sostiene a livello nazionale la ricerca medico-scientifica sulla malattia dell’Alzheimer e altre forme di demenza. Per Coop un’occasione colta anche per sostenere il florovivaismo italiano in difficoltà.

Dal 2016 Coop ha promosso con la campagna Non ti scordar di Te diverse iniziative sul territorio a favore della raccolta fondi per la ricerca scientifica sull’Alzheimer, una malattia che oggi colpisce circa il 5% delle persone con più di 65 anni e che a causa dell’aumento delle aspettative di vita è destinata a crescere e ad avere un impatto sociale ancora più importante.

Anche durante questa pandemia, abbiamo verificato che la ricerca non si può fermare e che ha bisogno di essere sostenuta con l’aiuto concreto di tutti noi.

Airalzh si impegna a migliorare la salute dei più anziani, perché se è importante la durata, lo è altrettanto la qualità della vita.

