TELEMEDICINA, IA E FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO AL CENTRO DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE 2026

Saccomanno: «AISI cresce e consolida il proprio ruolo di rappresentanza». Onesti: «Servono regole uniformi e strumenti innovativi per sostenere strutture e cittadini». D’Alba: «Pubblico e privato accreditato devono lavorare sempre più insieme».

ROMA, 3 GIUGNO 2026 – Oltre 100 professionisti, manager sanitari, rappresentanti istituzionali e operatori del settore hanno partecipato alla 4ª Assemblea Nazionale di AISI – Associazione Imprese Sanitarie Indipendenti, appuntamento dedicato alle grandi sfide della sanità digitale italiana e al futuro dell’integrazione tra ospedali, territorio, telemedicina e dati clinici.

Al centro del confronto il ruolo del Fascicolo Sanitario Elettronico, delle piattaforme regionali interoperabili, delle infrastrutture digitali e delle applicazioni dell’intelligenza artificiale a supporto dei percorsi di cura e dell’organizzazione sanitaria.

Ad aprire i lavori è stata la Presidente AISI, Dott.ssa Karin Saccomanno, che ha illustrato i risultati raggiunti dall’associazione e il percorso di crescita registrato nell’ultimo anno.

«AISI continua a crescere e a rafforzare il proprio ruolo di rappresentanza. I risultati raggiunti dimostrano il valore del lavoro svolto insieme agli associati e ai partner e ci incoraggiano a proseguire nel percorso di sviluppo dell’associazione», ha dichiarato Saccomanno.

Nel corso dell’assemblea è stato evidenziato come la vera sfida non sia soltanto l’introduzione di nuove tecnologie, ma la capacità di costruire un sistema realmente integrato, in grado di mettere in rete professionisti, strutture e cittadini attraverso strumenti semplici, sicuri ed efficaci.

Il Direttore Generale AISI, Dott. Giovanni Onesti, ha presentato le principali attività istituzionali e i progetti strategici dell’associazione, soffermandosi sui temi più rilevanti per il settore: farmacia dei servizi, tariffario degli accreditati, procedure autorizzative, nuovi accreditamenti e uniformità delle verifiche da parte delle Aziende Sanitarie Locali.

Durante il suo intervento Onesti ha inoltre annunciato l’avvio del percorso che porterà all’aggiornamento dello Statuto Nazionale AISI e alla creazione di statuti regionali, richiesti da numerosi territori nell’ambito dell’espansione associativa che coinvolge già realtà come Calabria e Umbria.

«AISI è impegnata in un percorso di consolidamento e crescita che punta a rafforzare la rappresentanza dell’associazione e a sviluppare progetti innovativi capaci di sostenere le strutture associate e migliorare i servizi ai cittadini», ha sottolineato Onesti.

Particolare interesse ha suscitato anche l’annuncio dell’accordo con Vita-i Srl Società Benefit e Blue Pantheon per lo sviluppo di soluzioni innovative basate sull’intelligenza artificiale, destinate a supportare le attività delle strutture associate e l’evoluzione dei servizi sanitari.

Tra gli interventi più seguiti quello del Dott. Michelangelo Bartolo, Medico Dirigente dell’Ufficio Telemedicina della Regione Lazio, che ha approfondito le opportunità offerte dalla Piattaforma Regionale di Telemedicina, soffermandosi sulle criticità ancora presenti nell’adozione degli strumenti digitali e sul percorso di integrazione con il Fascicolo Sanitario Elettronico.

Uno dei passaggi più significativi dell’assemblea ha riguardato il tema dell’integrazione tra ospedale e territorio. Il Dott. Fabrizio D’Alba, Direttore Generale del Policlinico Umberto I e Presidente Nazionale Federsanità, ha evidenziato il contributo strategico che la telemedicina può offrire alla gestione dei percorsi assistenziali e alla continuità delle cure, ribadendo il valore della collaborazione tra sistema pubblico e privato accreditato.

Nel corso dei lavori è stato inoltre ricordato come le strutture private accreditate svolgano quotidianamente una funzione di interesse pubblico, rappresentando una componente essenziale delle future reti sanitarie territoriali.

Ampio spazio è stato dedicato anche al progetto “Il Battito del Benessere – Stili di vita per il cuore e per la vita”, candidato al bando Zètema 2026, che prevede la realizzazione di una Settimana della Prevenzione diffusa sul territorio di Roma attraverso il coinvolgimento diretto delle strutture associate AISI e attività dedicate alla prevenzione cardiovascolare, all’educazione sanitaria e alla promozione di corretti stili di vita.

L’Assemblea Nazionale 2026 conferma così la volontà di AISI di essere protagonista del dibattito sulla trasformazione della sanità italiana, promuovendo un modello fondato su innovazione, integrazione, sostenibilità organizzativa e collaborazione tra tutti gli attori del sistema sanitario.