(ANSA) – CUNEO, 24 AGO – Un gruppo di aiuto-mutuo-aiuto per i

familiari dei malati di Sla, a Cuneo e provincia, con

l’obiettivo di “uscire dall’isolamento e continuare a sentirsi

parte della comunità”. Lo organizza, a partecipazione gratuita,

il Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese con AISLA

(Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) da cui

parte l’appello ad aderire all’iniziativa, avviata nel gennaio

2015 e che ora riparte a settembre, condotta dal dott. Pietro

Piumetti.

“La SLA ha un peso psicologico importante che interessa

non solo chi è colpito dalla malattia in prima persona, ma anche

i familiari e le persone vicine. – spiega Silvia Codispoti,

referente AISLA Cuneo – L’esperienza di malattia, propria o di

un familiare, comporta significativi cambiamenti e può̀ far

emergere un disagio che richiede accoglienza, ascolto e

comprensione. Sono grata AL Consorzio che offre, ancora una

volta, questa opportunità confermando l’attenzione di cura nei

confronti della nostra malattia”.

L’Auto-Mutuo-Aiuto – spiega AISLA – si fonda sulla

condivisione di esperienze tra persone accomunate da esperienze

spesso difficili, che si ritrovano periodicamente insieme con un ‘approccio che valorizza l’accoglienza, l’empatia, l’ascolto

attivo, la comprensione, l’autenticità, la gentilezza, la

cortesia, il rispetto, la solidarietà..Nel gruppo si realizzano

anche incontri di educazione alla salute aperti ai malati di SLA

dove vengono invitati: neurologi, psicologi, fisioterapisti,

nutrizionisti, logopedisti e altri esperti che possono aiutare a

migliorare la qualità della vita e favorire nuovi adattamenti.

Il Gruppo si svolgerà di presenza una volta al mese, con una

durata di circa 2 ore ciascuno. Per partecipare è sufficiente

inviare una mail a info@aislacuneo.it, oppure contattare AISLA

Cuneo telefonicamente al numero 331 2190538. Il primo incontro è

fissato per sabato 24 settembre alle ore 9.30 c/o Sede

Consorzio, Via Rocca de’ Baldi 7 Cuneo, Sala Peano (ANSA).



Fonte Ansa.it