(ANSA) – ROMA, 30 AGO – Cresce la preoccupazione dei pazienti

reumatici per la crescente difficoltà di ottenere, specialmente

in alcune Regioni, il farmaco prescritto dal medico reumatologo.

La denuncia è contenuta in una lettera inviata agli assessori

regionali di Lazio e Toscana firmata da Silvia Tonolo,

presidente di Anmar (Associazione Nazionale Malati Reumatici) e

dalle rappresentanti delle Associazioni territoriali di Toscana

e Lazio (Atmar e Almar) Paola Grossi e Sara Severoni.

I pazienti, in particolare, chiedono che sia tutelata

l’autonomia decisionale del medico che liberamente sceglie quale

farmaco sia più appropriato per la cura del proprio paziente;

che siano garantiti la prescrivibilità e l’approvvigionamento

dei farmaci non aggiudicatari di gara e di quelli non ammessi,

oltre che la loro rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario

Nazionale. Inoltre “non vi deve essere nessuna sostituibilità

automatica su sollecitazione del farmacista-dispensatore che non

sia stata approvata dal medico specialista e stabilita su

evidenze scientifiche, come accade invece in alcune regioni”.

In alcune regioni, in particolare nel Lazio e in Toscana,

spiega Tonolo, “i malati sono costretti ad affrontare non solo

la sofferenza per la gestione della patologia, spesso in

aggiunta ad altre comorbidità, ma anche la fatica per gli

spostamenti in altre Regioni per la ricerca del farmaco indicato

dal medico. Ci chiediamo come sia possibile accettare che ai

malati vengano garantite cure diverse in base alla Regione in

cui si trovano e, talvolta, a seconda dell’azienda sanitaria di

riferimento”. Il trattamento farmacologico prescritto dallo

specialista che conosce la nostra storia clinica, conclude

Tonolo, “diventa per noi fondamentale ed ogni mancata o tardiva

somministrazione danneggia la nostra salute. Farmacisti ed

economisti tengano conto anche di questi aspetti e non abbiano a

cuore solo obiettivi di risparmio”. (ANSA).



Fonte Ansa.it