Starnuti, congestione nasale, occhi arrossati, lacrimazione, tosse, irritazione della gola e difficoltà respiratorie. Con l’arrivo della primavera e l’aumento della concentrazione dei pollini nell’aria, tornano le allergie stagionali, una delle condizioni croniche più diffuse nel nostro Paese.

L’attenzione verso le allergie stagionali è sempre più elevata anche a livello istituzionale e scientifico. La Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica (SIAAIC) ha evidenziato come le patologie allergiche rappresentino oggi una delle condizioni croniche più diffuse nel Paese, con una crescita costante dei casi negli ultimi anni e una durata delle stagioni polliniche sempre più estesa.

Sempre secondo SIAAIC sono circa 9 milioni gli italiani che convivono con allergie respiratorie, pari a quasi il 28% della popolazione. Un fenomeno in costante crescita che interessa persone di ogni età e che, oltre agli aspetti clinici, comporta conseguenze importanti sulla qualità della vita, sul rendimento scolastico e lavorativo e sul benessere psicofisico complessivo.

Le allergie stagionali non rappresentano infatti un semplice fastidio temporaneo. I sintomi possono compromettere il sonno, la concentrazione e le normali attività quotidiane, determinando un impatto significativo sia per i cittadini sia per il sistema sanitario. A conferma della crescente diffusione del fenomeno, aumenta anche l’attenzione verso i trattamenti farmacologici dedicati al controllo dei sintomi, con il comparto degli antistaminici che continua a rappresentare una delle principali aree terapeutiche della farmacia italiana.

NON SOLO RINITE: GLI ASPETTI MENO CONOSCIUTI DELLE ALLERGIE

Quando si parla di allergie stagionali si pensa soprattutto a naso che cola e starnuti. In realtà le manifestazioni possono interessare diversi organi e apparati.

Tra i disturbi più frequenti figurano le problematiche oculari, con sintomi come arrossamento, prurito, bruciore e lacrimazione che possono rendere particolarmente difficoltose anche le normali attività quotidiane. Un tema approfondito da Salute.it nell’articolo dedicato alle allergie oculari primaverili:

Allergie oculari in primavera

Un altro aspetto spesso sottovalutato riguarda la voce. L’infiammazione delle mucose delle vie respiratorie superiori può provocare raucedine, abbassamenti di voce e affaticamento vocale, con effetti particolarmente rilevanti per insegnanti, professionisti della comunicazione, operatori sanitari e per tutti coloro che utilizzano la voce come principale strumento di lavoro. Salute.it ha dedicato a questo argomento uno specifico approfondimento:

Allergie stagionali: come proteggere la voce

Negli ultimi anni la ricerca scientifica ha inoltre acceso i riflettori sul rapporto tra microbiota intestinale e sistema immunitario. Comprendere come l’equilibrio della flora intestinale possa influenzare le risposte allergiche rappresenta una delle frontiere più interessanti della medicina preventiva.

UNA DIVULGAZIONE CHE METTE AL CENTRO LA PERSONA

«In un periodo dell’anno in cui milioni di persone cercano informazioni affidabili per comprendere e gestire i sintomi delle allergie, la qualità della divulgazione sanitaria assume un valore fondamentale», dichiara Roberto Feroli, Ceo di TuttoBene TV e Project Manager di Salute.it.

«Anche su questo si innestano i numerosi canali media che nel nostro Paese operano nel settore. TuttoBene TV ha iniziato la propria attività nel 2016 e da allora produce una puntata settimanale che distribuiamo attraverso un network di circa 70 emittenti locali in tutta Italia. I riscontri che riceviamo sono molto chiari: il pubblico apprezza certamente gli argomenti trattati, ma soprattutto il modo in cui vengono raccontati. Puntiamo ad un contesto dove prevale la salute prima della malattia, con temi affrontati in maniera semplice, diretta, propositiva e garbata».

«Attraverso www.tuttobenetv.it il progetto continua inoltre a sviluppare contenuti e approfondimenti dedicati alla divulgazione sanitaria e alla cultura della prevenzione. Crediamo che una corretta informazione debba aiutare le persone a comprendere meglio i fenomeni che incidono sulla loro salute quotidiana, favorendo scelte consapevoli e comportamenti orientati al benessere».

Con i suoi approfondimenti editoriali e le attività dedicate alla cultura della salute, Salute.it continua a promuovere un’informazione sanitaria accessibile, autorevole e vicina ai bisogni concreti dei cittadini, contribuendo a diffondere una maggiore consapevolezza sui temi della prevenzione, dei corretti stili di vita e del benessere della persona.