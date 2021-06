(ANSA) – VERONA, 07 GIU – Dopo la stampante 3D e il robot

chirurgico, nelle sale operatorie dell’Ortopedia e Traumatologia

dell’Ospedale di Negrar (Verona) è entrata la realtà aumentata.

L’Irccs Sacro Cuore Don Calabria è il primo centro in Italia a

validare in ortopedia questa tecnologia innovativa che ha lo

scopo di migliorare ulteriormente gli impianti di protesi, in

questo caso del ginocchio.

Grazie ad essa il chirurgo vede in tempo reale, senza

distrarre lo sguardo dal piano operatorio per consultare le

immagini radiografiche, se sta posizionando la protesi

esattamente come da lui stabilito nel piano pre-operatorio.

L’équipe diretta da Claudio Zorzi vanta una delle più alte

casistiche in Italia di impianti protesici al ginocchio: 986

solo lo scorso anno, di cui un centinaio bilaterali. Proprio in

virtù dell’eccellenza raggiunta nel campo della protesica –

Negrar è centro di riferimento regionale per la revisione di

protesi di ginocchio e anca – sono stati eseguiti recentemente

cinque interventi con la realtà aumentata che contribuiranno a

mettere a punto un sistema di navigazione unico nel suo genere e

destinato in un prossimo futuro ad essere utilizzato di routine

nella chirurgia ortopedica.

“Secondo studi internazionali il 20% di coloro che hanno

avuto un impianto di protesi al ginocchio si dichiara

insoddisfatto del trattamento chirurgico. Quasi sempre la causa

è il posizionamento della protesi, non conforme cioè alle

caratteristiche morfologiche dell’arto del paziente. La realtà

aumentata interviene proprio con l’obiettivo di colmare questo

gap, perché introduce nelle immagini reali elementi virtuali” ha

spiegato il chirurgo ortopedico Venanzio Iacono. (ANSA).



Fonte Ansa.it