(ANSA) – MILANO, 04 MAG – Gli alveoli polmonari sono

riprodotti in 3D su chip, per studiare le malattie dei polmoni e

testare più rapidamente nuove terapie: tante le possibili

applicazioni, che vanno dallo studio degli effetti del fumo di

sigaretta fino alla ricerca su Covid-19. Il risultato è

pubblicato sulla rivista dell’Accademia americana delle scienze

(Pnas) dai ricercatori del Brigham and Women’s Hospital a

Boston, negli Stati Uniti.

“Questo modello delle basse vie respiratorie è unico nel suo

genere”, spiega il bioingegnere Y. Shrike Zhang. I modelli

precedenti, infatti, si basavano su superfici piatte, spesso

realizzate con materiali plastici che non permettevano di

riprodurre fedelmente la curvatura e l’elasticità degli alveoli

naturali. Per superare questi limiti, i ricercatori di Boston

hanno popolato le loro superfici respiratorie coltivando in 3D

due diversi tipi di cellule (una versione semplificata rispetto

ai 42 tipi cellulari presenti nei polmoni). In futuro questi

alveoli su chip potranno essere ulteriormente perfezionati

incorporando nuove tipologie cellulari, in modo da renderli

sempre più simili ai polmoni umani. I ricercatori hanno già

iniziato a usarli per studiare gli effetti del virus SarsCoV2 su

crescita e sviluppo delle cellule polmonari, mostrando il

possibile impatto di farmaci come remdesivir.

“Per quanto riguarda Covid-19 – aggiunge Zhang – abbiamo avuto

tempi strettissimi per sviluppare terapie. Nel futuro, se avremo

pronti questi nuovi modelli di studio, potremo usarli per

sperimentare nuove cure in situazioni di emergenza in cui la

possibilità di fare sperimentazioni cliniche è limitata”.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram