Nuove strategie terapeutiche: L’intero sistema è modulato da un ciclo biochimico noto come “one-carbon metabolism”, un processo cellulare influenzato da nutrienti come le vitamine del gruppo B e da molecole come la S-adenosilmetionina (SAM) . Lo studio dimostra che fornendo SAM è possibile aumentare la metilazione, attivare il miR-29a e ridurre la produzione di beta-amiloide. Questo suggerisce che molecole “metilanti” potrebbero essere usate non come semplici integratori, ma come veri e propri farmaci epigenetici in grado di aiutare a prevenire o rallentare la progressione della malattia.