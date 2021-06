(ANSA) – NAPOLI, 17 GIU – Sono stati due 31enni a rapinare

l’ambulanza dal parcheggio della Croce Rossa che si trova ne

quartiere San Giovanni a Teduccio di Napoli. Ad accertarlo è

stata la Polizia di Stato che li ha arrestati con l’accusa di concorso in rapina.

I due 31enni, entrambi incensurati, avevano chiamato il 118 per

un loro congiunto che aveva accusato un malore. Visto che

l’ambulanza non arrivava, si sono recati nel parcheggio della

Croce Rossa e hanno costretto i dipendenti a consegnare uno dei

mezzi in sosta. Quando sono arrivati sul posto, in via Marina

dei Gigli, però, la persona che si era sentita male era già

stata prelevata dal 118. (ANSA).



Fonte Ansa.it