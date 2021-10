(ANSA) – ROMA, 25 OTT – Anche i neonati hanno bisogno di una

buona notte di sonno. Quelli che dormono di più durante la notte

e si svegliano meno frequentemente hanno anche probabilità inferiori di diventare sovrappeso. Lo rileva una ricerca di

Brigham and Women’s Hospital e the Massachusetts General

Hospital, pubblicata sulla rivista Sleep. Lo studio mostra che

la relazione tra il mantenere un peso sano e il dormire a

sufficienza, consolidata da tempo negli adulti, inizia presto

nel corso della vita. Il team di ricerca ha condotto

osservazioni su un totale di 298 neonati venuti alla luce al

Massachusetts General Hospital tra il 2016 e il 2018. Ad ogni

bambino è stato dato un cosiddetto orologio da actigrafia alla

caviglia, un dispositivo in grado di rilevare schemi di attività

e riposo nel corso di più giorni.

I ricercatori hanno quindi registrato e analizzato i dati di tre

notti sia a uno che a sei mesi dopo la nascita. Inoltre hanno

incluso nella loro analisi diari del sonno tenuti dai genitori

che dettagliavano gli episodi di sonno e veglia dei loro figli.

Accanto a questo, il team ha calcolato l’indice di massa

corporea di ogni bambino in base al peso e all’altezza e ha

determinato quali sono stati classificati come sovrappeso.

Dall’analisi è emerso che dormire solo un’ora in più a notte era

associato a una diminuzione del 26% del rischio di sovrappeso di

un bambino. Non solo: i neonati che si sono svegliati meno

durante la notte avevano un rischio inferiore di un aumento di

peso eccessivo. Secondo gli studiosi, la causa esatta di queste

correlazioni non è chiara, ma dormire di più può promuovere

pratiche di alimentazione di routine e autoregolazione, entrambi

fattori che aiutano a mitigare l’eccesso di cibo. (ANSA).



