(ANSA) – ROMA, 11 GEN – “Spero e penso che i numeri dei

contagi che vediamo siano la stabilizzazione di quello che è

accaduto durante le vacanze di Natale, e questa è in parte la

terza ondata”. Lo ha detto Massimo Andreoni, direttore

scientifico della Società italiana di malattie infettive e

tropicali (Simit) e primario di Infettivologia al Policlinico

Tor Vergata di Roma, intervenendo ad ‘Agorà’ su

Rai 3.“Se la vogliamo chiamare così – ha sottolineato – questa è giàuna terza ondata, anche se il termine non mi piace perché quelloche vediamo e legato ai nostri comportamenti. E’ un virus chesta circolando in misura maggiore o minore a seconda di come cicomportiamo: se ci atteniamo alle misure di contenimento inumero dei contagi scende un po’, se non lo facciamo sale. Lopossiamo fare anche 20 volte, e quindi potremmo avere un numerodi ondate indefinito”.“Nei prossimi giorni – ha concluso l’esperto – assisteremo auna stabilizzazione dei casi. Sappiamo, infatti, che i dati deipositivi sono in ritardo di circa 2 settimane rispetto aicomportamenti che teniamo. Essendo oggi all’11 gennaio sono giàpassati oltre 14 giorni dal 25 dicembre, quindi dovremmoesserci”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

