(ANSA) – AOSTA, 16 NOV – Per rallentare la circolazione del

coronavirus nelle classi ancora aperte, la Valle d’Aosta avvierà

nei prossimi giorni uno screening di test rapidi sui 2.272

insegnanti presenti nelle scuole dell’infanzia, primarie e al

primo anno delle medie. Una maxi campagna di indagine

epidemiologica che sarà effettuata tra il 20 e il 30 novembre,

senza che sia necessario chiudere gli istituti, come era stato

ipotizzato

in un primo momento.“Le autorità sanitarie hanno assicurato che lo screening potràessere realizzato rapidamente e con le scuole aperte: domaniporterò in Giunta la proposta”, spiega l’assessore regionaleall’Istruzione Luciano Caveri. La regione alpina, zona rossa dal6 novembre, ha la più alta incidenza di contagi da coronaviruscon 2.266 attualmente positivi su una popolazione di circa 125mila abitanti. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati ancora99 nuovi casi e cinque decessi che si aggiungono agli oltrecento morti della seconda ondata.“Abbiamo bisogno di capire velocemente come si sta muovendo ilcontagio nella scuola”, prosegue Caveri. L’obiettivo èinterrompere subito l’effetto domino che i positivi (pochi)provocano sulle quarantene (tante) di coloro che frequentanol’ambiente scolastico.Per 120 contagiati (62 studenti, 49 docenti e 9 dipendenti) cisono quasi mille isolati a casa. Per ora gli istituti che hannoposto in quarantena tutti gli studenti sono due: uno nel centrodi Aosta e l’altro nel comune di Challand-Saint-Victor, ma lasituazione è in continua evoluzione. “Continuiamo a rincorrere icasi positivi: rischiamo di arrivare presto alla saturazione,dovendo poi chiudere molte scuole”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

