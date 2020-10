(di Roberto Ritondale) (ANSA) – MILANO, 15 OTT – Milano sfonda di nuovo il muro dei

mille positivi in un giorno e diventa osservata speciale, per

questo sono previste nuove misure per contenere la curva dei

contagi che potrebbero venire decise già domani, in una serie di

incontri che vedranno Regione e Comune alla ricerca di soluzioni

condivise, mentre oggi non tutto è filato liscio tra le due

principali istituzioni lombarde, con la polemica tra il sindaco

Sala e l’assessore regionale Cattaneo su Area B.

E’ chiaro che “su Milano bisogna porre una particolare

attenzione”, ha detto, ancor prima di conoscere i dati, il

governatore Attilio Fontana, che in serata ha deciso di

prorogare fino a lunedì 19 ottobre l’attuale ordinanza in vigore

in Lombardia. Non si escludono però nuove misure, e infatti sono

stati convocati per domani i sindaci dei capoluoghi di provincia

e i capigruppo dei partiti rappresentati in Consiglio regionale.

Oltre al blocco delle visite nelle Rsa, si punta a una maggiore

differenziazione dell’orario scolastico, a rivedere il livello

di pubblico ammesso nei palazzetti, e per l’università,

l’ipotesi su cui si starebbe ragionando con i rettori è di

lezioni in presenza solo per le matricole.

“Da due giorni l’indice Rt nella zona della Città

metropolitana di Milano ha superato 2 e preoccupa la tendenza”,

ha detto Sala al termine del vertice di oggi in Prefettura.

“Bisogna agire in fretta. Domani può essere il giorno per fare

qualcosa in più, non una intensificazione estrema” delle misure, “ma credo che qualcosa si debba fare”, ha detto il primo

cittadino, chiedendo al prefetto di coordinare l’attività di

Comune e Regione. “Spero che domani si decida insieme cosa fare:

mettiamoci al tavolo e troviamo sintesi”.

Sala si è detto contrario alla didattica a distanza totale

nelle scuole o nelle Università (“sarebbe un errore”) e ha

chiesto lumi alla scienza: “Per capire dove intervenire,

bisognerebbe sapere dove nascono i contagi”. Una delle grandi

questioni da risolvere, in una metropoli come Milano, è

ovviamente quella relativa ai traporti. Gli esperti – ha

spiegato Sala – “non ci hanno dato un allarme specifico sui

mezzi pubblici” e quindi al momento “non sono previsti

interventi” in quel settore, ha detto il sindaco, criticato però

dall’assessore regionale all’Ambiente, Raffaele Cattaneo,

secondo il quale riattivare l’Area B rischia di rivelarsi “una

sciocchezza”. Il sindaco ha perso la pazienza durante la

conferenza stampa e gli ha risposto per le rime: “Quello

dell’assessore Cattaneo è un intervento folle – ha detto Sala –

perché il problema dell’inquinamento si riflette sulla salute

dei milanesi. Non ci vengano a fare lezioni, che facessero il

loro mestiere, che ci sarebbe molto da dire su come lo fanno”.

Sala comunque non ha escluso un intervento per sospendere Area

B: “Ci ragioniamo”.

Continuano infine i controlli delle forze dell’ordine. Sulla

base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Locale di

Milano, il prefetto Renato Saccone ha adottato la chiusura di

otto attività commerciali per la durata di cinque giorni. Nel

dettaglio, sono stati chiusi un panificio e sette esercizi di

vicinato. Ma sono in corso di istruttoria altri 383

provvedimenti di chiusura. (ANSA).



Fonte Ansa.it

