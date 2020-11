(ANSA) – TRIESTE, 10 NOV – Oggi in Friuli Venezia Giulia sono

stati rilevati 482 (+162) nuovi contagi a fronte di 6.438

tamponi processati – ieri erano stati 2.324, poco più di un

terzo di quelli odierni. Salgono i decessi: 20 quelli

registrati, 15 più di ieri. Lo ha comunicato il vicegovernatore

con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate

positive al virus in regione dall’inizio

della pandemiaammontano in tutto a 15.530, di cui 4.669 a Trieste, 6.180 aUdine, 2.855 a Pordenone e 1.637 a Gorizia, alle quali siaggiungono 189 persone da fuori Regione. I casi attuali diinfezione sono 7.950. Salgono a 47 (+1) i pazienti in cura interapia intensiva e a 336 (+17) i ricoverati in altri reparti. Idecessi complessivamente ammontano a 476, di cui 236 a Trieste,120 a Udine, 107 a Pordenone e 13 a Gorizia. I totalmenteguariti sono 7.104, i clinicamente guariti 109 e le persone inisolamento 7.458.Intanto, sulla notizia dell’efficacia del nuovo vaccino messo apunto dall’americana Pfizer e dalla tedesca BioNTech, ilvirologo del Centro internazionale di ingegneria genetica ebiotecnologia (Icgeb) di Trieste, Alessandro Marcello, haspecificato che “il vaccino non è l’unica arma” contro ilCovid-19, “non è il Santo Graal” ma “un’arma importante. Bisognasviluppare farmaci specifici, cosa che stiamo facendo, pertrattare persone infette oltre a procedure sanitarie per ilmanagement dei pazienti, il testing e il tracciamento. Conquesta combinazione di attività conviveremo con il Covid comecon altre infezioni”. Per tornare a una vita normale, perMarcello “bisognerà aspettare tutto questo inverno. Poi ilprossimo anno nei mesi estivi ci sarà un miglioramento come èavvenuto quest’anno. Poi bisognerà affrontare l’invernosuccessivo. Ma avremo a disposizione più armi”.Dal fronte politico regionale, intanto, è in arrivo un’ordinanzarestrittiva in comune tra le Regioni Friuli Venezia Giulia,Veneto ed Emilia Romagna su temi come la mobilità che potrebbeentrare in vigore da venerdì. Possibili misure di restrizionedegli spostamenti tra Comuni o Province e altre limitazioni adhoc per evitare il passaggio di fascia. (ANSA).

Fonte Ansa.it

