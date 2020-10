(di Simona Tagliaventi) (ANSA) – ROMA, 24 OTT – La scuola resiste anche al nuovo Dpcm

e alle pressioni di chi chiedeva, per gli istituti superiori,

solo la Didattica a distanza. La percentuale si alza, arriverà

al 75% ma stavolta, in barba alla babele di regolamenti e fughe

in avanti, varrà per tutta Italia.

A decidere quali classi seguiranno le lezioni a distanza, se i

primi o tutti e cinque gli anni, saranno i dirigenti d’istituto.

Resta invariata la didattica al primo ciclo, dalle materne alle

medie, che sarà totalmente in presenza. Vengono modulati

ulteriormente gli orari

di ingresso e di uscita degli alunni,anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani edisponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle9, come avviene oggi. La bozza del nuovo Dpcm, in via didefinizione mette ordine dunque nel mondo della scuola eobbligherà, se approvato in questa forma, i governatori chehanno messo le superiori in Dad al 100% ad adeguarsi. . Anche sei governatori ancora insistono sulla didattica a distanzacompleta, primo fra tutti De Luca.E malumore c’è far i presidi che rivendicano l’autonomiadegli istituti. Critico il presidente dell’Associazionenazionale presidi (Anp) Antonello Giannelli: “Le soluzionirigide non sono funzionali. L’autonomia delle scuole deve esseresalvaguardata e i singoli istituti devono poter decidere. Miauguro che la scuola possa far salvi gli insegnamentilaboratoriali che devono essere lasciati in presenza. Non si puòimporre dall’esterno una percentuale rigida come il 75% in Dadperchè questo non corrisponde alle esigenze dei singoli bacinidi utenza. La situazione di una grande città è immensamentediversa da quella di un’area rurale”. Intanto oggi la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina tornaa difendere la scuola e il rischio contagi al suo interno: “Ilmonitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità diceche la trasmissione del virus dentro le scuole è ancoralimitata. I focolai a scuola nella settimana dal 12 al 18ottobre sono solo il 3,5% di tutti i nuovi focolai che siregistrano nel Paese. Ma il dato più sorprendente è un altro: lasettimana precedente (5-11 ottobre) erano il 3,8%. Quindi ilnumero di focolai dentro le scuole è addirittura sceso, inproporzione al totale”. E ribadisce: “L’Iss conferma che dentrole scuole il rischio di trasmissione del virus continua adessere molto molto basso. E’ tuttavia chiaro che le attivitàextra e peri scolastiche possono costituire un innesco di catenedi trasmissione laddove non vengano rispettate le misure dimisure di prevenzione previste”. E a dare man forte alla visionedi una scuola abbastanza sicura ha contribuito anchel’epidemiologo Pier Luigi Lopalco: “È indubbio che nelle ultimesettimane nella fascia d’età scolastica c’è stato un aumento deicontagi, che però probabilmente sono avvenuti fuori dalle aule.All’interno delle aule c’è controllo e distanziamento, quindinon c’è un grosso rischio di contagio. In questo momento ci sonodavvero pochi casi di focolai all’interno delle scuole. Sembra che nelle strutture scolastiche i contagi non si stianoverificando, ma quello che si teme è ciò che succede fuori dallascuola, all’ingresso, all’uscita e sui trasporti”.Arriva a conclusioni diverse l’analisi condotta da EnricoBucci e Antonella Viola del Patto Trasversale per la scienza,secondo cui le scuole non rappresentano un “moltiplicatore diinfezioni” ma “non sono più protette del resto della comunità eil tasso di infezione scolastica appare seguire quello dellacomunità circostante”. Pertanto, “la probabilità di infezione inuna scuola non è significativamente diversa da quella dellasocietà nel suo complesso. Al momento non esistono motivi perevocare la chiusura delle scuole più di quanto non ve ne sianoper un lockdown dell’intera società” ma è “urgente interveniresu regole e procedure”. La proposta del Patto Trasversale per lascienza è quella di “introdurre test rapidi antigenici e laprocedura di pooling, in modo da evitare di affaticareulteriormente il sistema diagnostico nazionale, già sotto stressper la ripresa epidemica in atto”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

