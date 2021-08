(di Mauro Barletta) (ANSA) – TORINO, 10 AGO – Un bimbo di 4 anni è stato salvato

da un ri-trapianto di rene collegato al pancreas, tecnica mai

utilizzata su un paziente così piccolo e già sottoposto, in

precedenza, a trapianto di organi. E’ successo a Torino, dove i

medici hanno eseguito un intervento che i responsabili Città

della Salute definiscono “il primo al mondo a livello

pediatrico” e che la mamma chiama semplicemente “un miracolo”.

“Adesso – dice S., 30 anni – è bellissimo vederlo allegro,

sorridente e con tanta voglia di giocare”.

Quella del piccolo A. era stata, finora, una vita trascorsa

quasi interamente in ospedale. Un calvario. Ad un certo punto

era stato necessario sottoporlo a dialisi per cinque ore ogni

mattina, anche per sei giorni alla settimana.

La malattia gli era stata diagnosticata all’età di due mesi:

una crisi di vomito persistente lo aveva portato al pronto

soccorso del Regina Margherita, dove scoprirono un’insufficienza

renale terminale. “In pratica – spiegano oggi alla Città della

Salute – aveva i reni pietrificati per via di una rara e

gravissima malattia genetica, la iperossaluria primitiva”. Dopo

un ricovero quasi ininterrotto, a quindici mesi il bimbo fu

sottoposto a un trapianto di fegato-rene. Non bastò. Nonostante

il trattamento depurativo, il rilascio in circolo di grosse

quantità di ossalato di calcio dai depositi tessutali nei quali

si era accumulato danneggiò in maniera irreparabile il nuovo

rene.

Il quadro clinico si faceva via via sempre più complesso, le

condizioni di A. impedivano approcci chirurgici di tipo

tradizionale. Finché l’esito di una serie di esami ha convinto i

medici che era possibile giocare la carta decisiva: sostituire

il rene e attaccarlo alla vena della milza nel suo decorso

dentro il pancreas in direzione del fegato.

“Una strada mai percorsa finora al mondo – affermano alla

Città della Salute – in un paziente portatore di trapianto

epatico”. A soli 20 giorni dall’inserimento nelle liste di

attesa l’organo si è reso disponibile. L’intervento è stato

eseguito da un’equipe multidisciplinare degli ospedali Molinette

e Regina Margherita (Renato Romagnoli, Francesco Tandoi, Aldo

Verri, Claudia Melloni, Simona Gerocarni Nappo e Massimo Catti,

coadiuvati dagli anestesisti diretti da Roberto Balagna) ed è

riuscito alla perfezione. Dopo soli due giorni la funzione

renale si era già normalizzata.

La mamma di A. è una signora di 30 anni di origini marocchine

sposata con un autotrasportatore. “Per tutto questo tempo – dice

– ho sempre avuto fiducia nei medici e nel personale sanitario.

Anche perché vedevo che mio figlio, per loro, era come se fosse

più di un semplice paziente: lo trattavano con amore. Mi avevano

detto che l’operazione sarebbe stata difficilissima. Ma ce

l’hanno fatta. Sono stati bravissimi. Hanno compiuto un

miracolo”.

Il piccolo A., adesso, potrà avere una vita normale. A

settembre lo attende l’iscrizione alla scuola materna. (ANSA).



Fonte Ansa.it