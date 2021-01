(ANSA) – ROMA, 27 GEN – Da oggi ANSA rende disponibile in

modalità gratuita e in un’area dedicata, ai propri clienti MNB

remoto, il nuovo servizio “PRESS RELEASE”, che permette di poter

pubblicare in tempo reale i comunicati stampa degli stessi

clienti attraverso un ampio network distributivo composto da

numerosi canali, il sito web ANSA.it ed i Notiziari. Attraverso

questo servizio i comunicati raggiungeranno un’audience ampia e

diversificata, sia

sul mercato business che sul fronte consumer.Per accedere basterà entrare, all’interno del MNB, nella sezioneseparata “Press Release” , in cui saranno pubblicati in realtime i comunicati stampa dei clienti ANSA, già filtrati persettore di interesse dell’utente finale, in base alla tipologiadei Notiziari ANSA attivi sul proprio profilo.Questo servizio consentirà ai clienti MNB di disporre diapprofondimenti sui settori seguiti e ai Clienti del PressRelease di raggiungere i media e le realtà di proprio interesse,e – allo stesso tempo – di rafforzare la propria immagine e ilposizionamento rispetto alla concorrenza.I contenuti dei Press Release sono facilmente individuabili daltitolo che conterrà sempre la chiave “Comunicato Stampa”. Laresponsabilità editoriale del Comunicato è dell’autore, indicatoin fondo al testo. (ANSA).

Fonte Ansa.it

