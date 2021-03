(ANSA) – ANCONA, 16 MAR – ASTRAZENECA: MARCHE; ASSESSORE,

21.971 LE DOSI FERME –

Sono 21.971 le dosi di AstraZeneca che non potranno essere per

ora somministrate a causa dello stop, prima di un lotto da parte

della Regione Marche dopo il decesso di un docente in Piemonte e

poi generalizzato da parte dell’Aifa per tutto il territorio

nazionale in attesa del pronunciamento dell’Ema. Lo fa sapere

l’assessore regionale

alla Sanità Filippo Saltamartini. Intantosono arrivati circa altri 20mila vaccini Pfizer-BioNTech che “serviranno per fare i richiami, le seconde dosi”. Sullaquestione dello stop temporaneo ad AstraZeneca, ha osservato,questo “imporrà un rallentamento delle vaccinazioni”.—.ASTRAZENECA: ACQUAROLI, ATTESA MESSAGGIO RISOLUTIVO AIFA-EMA– “Siamo arrivati a 6.000 vaccini inoculati giornalmente, siamotra le prime Regioni in Italia, il sistema sta funzionando enelle prossime settimane partirà la vaccinazione per i disabili,ma su AstraZeneca aspetto un messaggio risolutivo da Aifa e Ema;serve chiarezza, intanto andiamo avanti con la somministrazionedi Pfizer e Moderna con i richiami, saranno utilizzate anche peri disabili ricoverati in strutture”. Così il presidente dellaRegione Marche Francesco Acquaroli durante la comunicazione alConsiglio regionale sull’emergenza pandemica.—.COVID: MARCHE, A BREVE CURA ANTICORPI MONOCLONALI MARCHE – “Arriveranno a breve nelle Marche le cure per il Covid 19 congli anticorpi monoclonali, potranno esser usate per le fasce piùavanzate di età. Ma c’è anche la richiesta di una fasesperimentale per fasce di età più giovani. Sono due strumentiimportanti per la salute, la novità importante di queste ore”.Lo ha annunciato il presidente della Regione Marche, FrancescoAcquaroli, durante una seduta straordinaria del Consiglioregionale dedicata all’emergenza pandemica.—.COVID: TAC IN CONTAINER H24 DAVANTI PRONTO SOCCORSO ANCONA – Separare completamente i percorsi di pazienti Covid e nonCovid a partire dagli accertamenti diagnostici in particolare laTac, “punto di partenza per la direzione di cura e per ladiagnosi”. E’ il principale obiettivo di una nuova Tac a 64strati posizionata, tra le poche in Italia, IN una strutturacontainer davanti al Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti diAncona e collegata con l’ospedale, al centro del percorsod’ingresso e uscita delle ambulanze. Il macchinario sarà attivoda oggi pomeriggio, h24: per farlo funzionare, garantendo 20-30esami diagnostici al giorno per pazienti Covid, Squadre composteda un radiologo, un tecnico di radiologia e un infermiere.—.COVID: MARCHE, 15 MORTI IN 24ORE, 529 POSITIVI IN 24H, – Nelle Marche sale a 2.452 il numero dei morti correlati allapandemia da Covid-19: 15 i decessi nelle ultime 24ore; si trattadi otto uomini e sette donne di età compresa tra i 58 e i 96anni, con patologie pregresse. Lo comunica il Servizio Sanitàdella Regione. La maggior parte di decessi riguarda ancora unavolta persone della provincia di Ancona (7). In 24ore sono 529 ipositivi rilevati nelle Marche tra le nuove diagnosi: testati5.577 tamponi: 3.402 nel percorso nuove diagnosi. I ricoveratisalgono a 868 (+14) e 43 persone dimesse nell’ultima giornata.Stabili i ricoveri in Intensiva (133, +1) e Semintensiva (214,invariati); +13 degenti nei reparti non intensivi (521).—.TERREMOTO: LEGNINI RICEVUTO DA DRAGHI – Il commissariostraordinario per la ricostruzione post sisma 2016, GiovanniLegnini, è stato ricevuto oggi dal presidente del Consiglio deiministri, Mario Draghi, al quale ha esposto gli ultimi datisulle attività in corso e i problemi ancora da risolvere. Acomunicarlo è una nota della struttura commissariale. Legnini hasottoposto al presidente Draghi gli obiettivi per il 2021 edesposto alcune necessità da risolvere per accompagnare al meglioil processo di ricostruzione che sembra essere ormaidefinitivamente decollato. “Per quest’anno – ha spiegato ilcommissario – sarà prioritaria la definizione delle 11milaistanze di contributo presentate, con l’obiettivo di aprirediverse migliaia di nuovi cantieri…”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

