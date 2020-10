(ANSA) – ROMA, 07 OTT – La tecnica che taglia-incolla il Dna,

la Crispr,-Cas 9 (Clustered Regularly Interspaced Short

Palindromic Repeats) è stata messa a punto nel 2013 da Jennifer

Doudna e Emmanuelle Charpentier, premiate con il Nobel per la

Chimica a soli sette anni dalla scoperta. Era comunque un Nobel

molto atteso perché ha fornito uno strumento senza precedenti

per riscrivere il codice della vita.

La Crispr e’ una sorta di forbice naturale che permette

ditagliare il Dna in punti specifici e si ispira al

funzionamento di un sistema di difesa immunitaria comune fra i

batteri. La tecnica permette di cancellare, sostituire e

letteralmente riscrivere intere sequenze del codice genetico

utilizzando la proteina naturalmente presente in un batterio

(chiamata Cas9

endonucleasi), che viene guidata nel punto esatto del Dna da ‘tagliare’ da una molecola di Rna.

La Crispr e’ salita alla ribalta della cronaca nell’aprile

2015, quando è stata utilizzata in Cina per riscrivere il Dna di

un embrione. Nell’anno successivo e’ stata ancora utilizzata in

Cina su embrioni per renderli resistenti al virus Hiv. Dopo una

moratoria che i ricercatori di tutto il mondo si erano

auto-imposti, un documento approvato a Washington nel dicembre

2015 ha aperto alla possibilita’ di modificare il Dna di

embrioni umani, ma esclusivamente di quelli destinati alla

ricerca.

L’enorme potenziale di questa tecnica e’ diventato sempre

piu’ chiaro e nel 2015 la Crispr e’ stata additata come la

scoperta dell’anno. In molti si aspettavano l’assegnazione del

Nobel, arrivata oggi. (ANSA).



Fonte Ansa.it

