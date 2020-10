L’app Immuni sale ancora nei download. Ora sono 7.264.257, secondo i dati ufficiali pubblicati sul sito dell’applicazione e relativi al 5 ottobre.

Questo vuol dire che in un solo giorno l’hanno scaricata in oltre 227mila persone. L’ultima rilevazione, del 4 ottobre, dava infatti i download a 7.036.898. Finora l’applicazione ha inviato 6.270 notifiche mentre 369 utenti positivi hanno caricato i loro codici permettendo di avvisare le persone entrate in contatto con loro.



Fonte Ansa.it

