(ANSA) – ROMA, 26 NOV – La didattica a distanza (Dad) può

avere conseguenze sugli occhi di bambini e ragazzi. Ma per

ridurlo si possono utilizzare accorgimenti, come fare una

ginnastica oculare e mantenere umidificata l’aria negli

ambienti. A fare il punto sulla salute degli occhi costretti

dalla pandemia Covid a stare molte più ore di fronte al monitor

sono gli esperti della Società Oftalmologica Italiana (Soi),

inoccasione dell’apertura del secondo congresso digitale dellaSoi.La Dad, come lo smartworking, rappresentano uno stress pergli occhi, ma nel caso dei bambini l’impatto può essere maggiorevisto che la miopia si sviluppa proprio dagli 8 ai 13 anni e neipaesi asiatici, dove l’utilizzo di smartphone e tablet tra ibambini è frequente e precoce, quasi il 97% dei ragazzi diquesta età sviluppa miopia, mentre in Europa il 65%.”Quando siguarda il monitor – spiega il presidente Soi Matteo Piovella –lo sguardo è fisso, quindi l’ammiccamento, cioè la chiusuradelle palpebre, si riduce di tre volte. Questo porta seccare ilfilm lacrimale, provocando irritazione e arrossamenti”. Perridurre il problema “possono essere utili delle lacrimeartificiali e mantenere l’aria degli ambienti domesticiumidificata per contrastare l’aria secca prodotta daitermosifoni e condizionatori”.Stare tante ore davanti al monitor, inoltre, non permetteall’occhio di esercitare la messa a fuoco. “Gli insegnanti –prosegue Piovella – ogni 20 minuti dovrebbero invitare adinterrompere la messa a fuoco da vicino e chiedere agli studentidi guardare in lontananza per un minuto prima di riprendere:questa ginnastica oculare fa rilassare gli occhi”. I genitoridovrebbero invece insegnare ai figli a non avvicinare troppoagli occhi ai dispositivi tecnologici, la distanza deve esserealmeno di 30 cm. E’ importante, infine, conclude Piovella, “chebambini e ragazzi passino almeno un paio di ore al giornoall’aria aperta, perché la luce del sole ha dei benefici per gliocchi rispetto a quella artificiale”. (ANSA).

