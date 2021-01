(ANSA) – ROMA, 12 GEN – Arriva dai calcoli matematici

sviluppati per studiare il mondo subatomico, il nuovo protocollo

per la ricerca mirata di nuovi farmaci per contrastare malattie

neurodegenerative ad oggi incurabili. Messo a punto da un gruppo

internazionale di ricercatori, guidati dall’Università degli

Studi di Trento, Perugia, Istituto Telethon Dulbecco, Fondazione

Telethon e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), il

lavoro è stato pubblicato sulla

Advertisements

rivista Communications Biology. “Il nuovo approccio PPI-FIT (Pharmacological ProteinInactivation by Folding Intermediate Targeting) consistenell’identificare le molecole la cui funzione è quella diridurre l’espressione di una proteina nella cellula,disattivandone la funzione patologica”, spiegano i ricercatori.Il metodo è stato applicato per la prima volta nel campo dellepatologie da prioni, come la cosiddetta mucca pazza, causatedalla conversione di una normale proteina in una forma patogenacapace di propagarsi come un agente infettivo (prione). Grazieal metodo PPI-FIT, i ricercatori hanno identificato un gruppo dimolecole capaci di ridurre i livelli cellulari della proteinaprionica e bloccare la replicazione della forma infettiva nellecolture cellulari. I risultati dello studio hanno inoltreportato a due richieste di brevetto, di cui una già approvata, ela start-up Sibylla Biotech sta usando questo metodo persviluppare farmaci per diversi tipi di malattie, tra cui ilcancro e anche il Covid-19. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram