“Siamo in contatto e abbiamo avviato dei colloqui con alcune aziende per la produzione della sostanza attiva che permette la produzione del vaccino”. Lo ha detto l’ad di Astrazeneca in Italia, Lorenzo Wittum – riferendosi alla produzione di vaccini in Italia – al webinar “VacciNation.

How to win the vaccines race?”, organizzato dall’American Chamber of Commerce in Italy.

“Con la consegna di domani arriveremo a 4,1 milioni di dosi consegnate in Italia”, ha detto poi Wittum, al webinar “VacciNation. How to win the vaccines race?”. Attualmente, secondo il report presente sul sito del Governo, sono stati consegnati 2.752.400 vaccini di AstraZeneca: domani dovrebbero essere consegnate dunque circa un milione e trecentomila dosi. “Non ci aspettavamo che la situazione internazionale si complicasse – ha aggiunto Wittum in merito ai ritardi di consegne -. Stiamo cercando di risolvere il problema”.

“Bisogna tenere conto dei dati e della scienza: questo è un primo elemento importante per far tornare la fiducia. L’altro è che sempre più persone si stanno vaccinando anche in Italia con AstaZeneca. Le persone ricorderanno di essersi vaccinate ed è importante per far tornare la fiducia e frenare l’emotività forse un po’ elevata che c’è stata nelle ultime settimane”, ha detto ancora Wittum. Wittum ha anche spiegato che gli effetti collaterali del vaccino di AstraZeneca “sono allineati agli effetti collaterali di tutti i vaccini”.

E sono in arrivo nell’hub militare di Pratica di Mare, tra stasera e domani, circa 500mila dosi del vaccino Moderna, che saranno poi distribuite nelle varie regioni.

Fonte Ansa.it

