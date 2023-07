Milano, 11 luglio 2023 – Biogen ha annunciato che la rivista Muscle & Nerve ha pubblicato i dati dello studio NURTURE che dimostrano come i bambini che hanno iniziato il trattamento con nusinersen prima della comparsa dei sintomi clinici di Atrofia Muscolare Spinale (SMA) continuino a mantenere e a raggiungere nuove tappe di sviluppo motorio nell’arco di cinque anni. Dopo due ulteriori anni di follow-up, tutti i pazienti sono ancora in vita, senza necessità di ventilazione permanente e 23 bambini su 25 hanno raggiunto la capacità di camminare autonomamente, la maggior parte entro i tempi previsti per la fascia d’età. Nell’ambito di un processo di screening neonatale sempre più diffuso a livello globale i dati di NURTURE forniscono anche ulteriori indicazioni sull’importanza della misurazione oggettiva dell’attività di malattia per poter definire le aspettative terapeutiche sulla base delle caratteristiche al basale dei singoli pazienti.

“Nello studio NURTURE, la maggior parte dei bambini trattati in fase presintomatica ha raggiunto la tappa della deambulazione autonoma; molti di questi hanno ottenuto tale risultato entro la finestra temporale tipica dei bambini della stessa età”, ha dichiarato Matteo Papi, Direttore Medico di Biogen Italia. “I dati di questo importante studio mostrano gli effetti di un trattamento precoce e continuo con nusinersen nel lungo periodo e sottolineano l’importanza di implementare in modo uniforme a livello nazionale lo screening neonatale per la SMA, allo scopo di ottenere una diagnosi quanto più precoce possibile”.

I risultati a cinque anni dello studio NURTURE dimostrano che i bambini con tre copie del gene SMN2 (n=10) sono riusciti a raggiungere tutte le tappe di sviluppo motorio definite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)1 entro i tempi previsti, con l’eccezione di un bambino che non ha raggiunto la finestra temporale per la deambulazione assistita, ma è riuscito a raggiungere la tappa della deambulazione autonoma nei tempi previsti. Tra i bambini con due copie del gene SMN2 (n=15), tutti hanno raggiunto la capacità di stare seduti senza supporto e di stare in posizione eretta con assistenza, 14 sono stati in grado di deambulare con assistenza e 13 sono riusciti ad assumere la posizione eretta e a deambulare autonomamente; alcuni hanno raggiunto tali tappe di sviluppo nelle finestre temporali previste per l’età. Dalla precedente pubblicazione dei risultati di NURTURE, due ulteriori bambini con due copie del gene SMN2 hanno raggiunto il punteggio massimo dell’Infant Test of Neuromuscular Disorders del Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP INTEND) all’età di 3,8 e 4,8 anni, portando il totale a 22 bambini partecipanti allo studio (12, ovvero l’80%, con due copie di SMN2; 10, ovvero il 100%, con tre copie di SMN2). Nessun ulteriore bambino ha richiesto un intervento respiratorio come definito dall’endpoint primario dal precedente cut-off dei dati, quando a necessitarne erano stati in quattro.

“La comunità scientifica sta iniziando a riconoscere l’importanza dei marcatori precoci di neurodegenerazione nei neonati con SMA in apparenza asintomatici, quando vengono valutati per la prima volta”, ha dichiarato Thomas Crawford, M.D., Co-Direttore della Muscular Dystrophy Association Clinic e Professore di Neurologia presso l’Università Johns Hopkins. “I dati dello studio NURTURE mostrano come piccole differenze nelle caratteristiche basali possano avere un forte impatto sui risultati, tra cui la funzionalità motoria, respiratoria, la deglutizione e l’alimentazione. L’ampiezza del CMAP e l’areflessia sono indicatori dell’avanzamento della patologia ancor prima della comparsa di segni o sintomi; queste caratteristiche, e altre ancora da definire, sono importanti per la corretta interpretazione dei dati degli studi che valutano le terapie per la SMA”.

Un’analisi post-hoc dei dati di NURTURE ha valutato i marcatori precoci dell’attività di malattia, come il Compound Muscle Action Potential (CMAP) e l’areflessia al basale, nell’ipotesi che le misurazioni del danno neuronale possano indicare la progressione della malattia ancor prima della comparsa dei segni e sintomi clinici. Nello studio NURTURE, le caratteristiche al basale erano diverse da quelle di altri studi nella SMA presintomatica, con criteri di inclusione che consentivano di includere pazienti con valori di CMAP più bassi (≥1 mV) o areflessici. Escludendo i dati dei partecipanti con due copie del gene SMN2 che non soddisfacevano il criterio del CMAP del nervo peroneo ≥2 mV o che presentavano areflessia, i risultati motori e non motori complessivi di questo sottogruppo si sono dimostrati migliori di quelli dell’intera coorte di studio. Tra i risultati osservati si è riscontrato l’aumento della percentuale di raggiungimento delle tappe motorie entro i normali tempi di sviluppo e l’assenza o riduzione del numero di bambini che hanno necessitato di un intervento respiratorio, del posizionamento di un tubo per gastrostomia e con presentazione dei sintomi di SMA entro i 24 mesi.

Il profilo di sicurezza di nusinersen durante questo periodo di follow-up esteso è risultato coerente con i dati ottenuti in precedenza. Nello studio, 12 partecipanti (48%) hanno sviluppato uno o più eventi avversi gravi (AE), nessuno dei quali è stato ritenuto correlato al trattamento con nusinersen. Gli AE più comuni segnalati nell’ambito dello studio NURTURE sono stati piressia, infezione delle vie respiratorie superiori, tosse e nasofaringite. Se analizzata a intervalli approssimativamente annuali, l’incidenza di AE gravi è diminuita nel tempo.

NURTURE è uno studio di Fase II in aperto, attualmente in corso, condotto su 25 pazienti presintomatici con diagnosi genetica di SMA (considerati più a rischio di sviluppare SMA di Tipo 1 o 2) che hanno ricevuto la prima dose di nusinersen prima di aver raggiunto le 6 settimane di vita. Lo studio intende valutare l’efficacia e la sicurezza a lungo termine di nusinersen, fino all’età di 8 anni, per comprendere meglio l’impatto del trattamento precoce. Ulteriori informazioni sullo studio NURTURE (NCT02386553) sono disponibili su clinicaltrials.gov.

Il presente comunicato contiene dichiarazioni a carattere previsionale, incluse dichiarazioni ai sensi della legge statunitense Private Securities Litigation Reform Act del 1995, relative ai benefici, alla sicurezza e all’efficacia potenziali di nusinersen; ai risultati di determinati dati del mondo reale; al nostro programma di ricerca e sviluppo per l’identificazione e il trattamento della SMA; ai programmi di sviluppo clinico, alle sperimentazioni cliniche, alle letture e presentazioni dei dati; ai potenziali benefici e risultati del trattamento della SMA; nonché ai rischi e alle incertezze associati allo sviluppo e alla commercializzazione di farmaci. Tali dichiarazioni possono essere identificate da termini come “puntare”, “anticipare”, “credere”, “potrebbe”, “stimare”, “aspettarsi”, “prevedere”, “obiettivo”, “intendere”, “può”, “programmare”, “possibile”, “potenziale”, “sarà”, “sarebbe” e termini ed espressioni dal significato simile. Non è opportuno fare indebito affidamento su queste affermazioni o sui dati scientifici menzionati.

Queste affermazioni sono soggette a rischi e incertezze che potrebbero determinare divergenze sostanziali tra i risultati effettivi e il contenuto delle affermazioni stesse, che includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: i rischi legati all’insorgenza di eventi avversi relativi alla sicurezza e/o di preoccupazioni inattese che potrebbero emergere dai dati o dalle analisi aggiuntive, inclusi gli studi NURTURE; il rischio che l’arruolamento negli studi clinici non sia completo o duri più a lungo del previsto; il mancato ottenimento delle approvazioni regolatorie in altre giurisdizioni; i rischi legati a costi o ritardi inattesi; l’incapacità di proteggere e far rispettare i dati, la proprietà intellettuale e gli altri diritti di proprietà, come pure le incertezze legate alle controversie e alle problematiche sulla proprietà intellettuale; il rischio che le autorità di regolamentazione possano richiedere informazioni aggiuntive o ulteriori studi; l’assunzione di responsabilità sui prodotti; i rischi legati alla collaborazione con terze parti; e l’impatto diretto e indiretto della pandemia di COVID-19 sulle nostre attività, i risultati di tali attività e la nostra situazione finanziaria. Quanto riportato esemplifica molti, ma non tutti, dei fattori che potrebbero causare una discrepanza tra i risultati concreti e le nostre aspettative espresse nelle dichiarazioni previsionali. Gli investitori dovrebbero tenere in considerazione la presente dichiarazione cautelativa, nonché i fattori di rischio identificati nel report annuale o trimestrale redatto più di recente da Biogen o nelle altre relazioni da noi depositate presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. Queste dichiarazioni sono valide solo alla data del presente comunicato e sono motivate dalle nostre opinioni e aspettative attuali. Non sottoscriviamo alcun obbligo di aggiornare pubblicamente eventuali dichiarazioni previsionali in seguito all’acquisizione di nuove informazioni, sviluppi futuri o quant’altro.

