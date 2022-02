A due anni dall’inizio della pandemia di coronavirus, Gates ha affermato che gli effetti peggiori sono svaniti poiché enormi fasce della popolazione globale hanno acquisito un certo livello di immunità, oltre che per la diminuzione di gravità della variante Omicron. Il tutto durante una conferenza stampa alla CNBC

Ciò che appare più sorprendente, dopo anni di negazione, Gates sembrava riconoscere, anche se in modo indiretto, che l’infettività della variante omicron aveva svolto il ruolo chiave nel rafforzare l’immunità umana al SARS-CoV-2.

Secondo Gates, è già “troppo tardi” per raggiungere l’obiettivo dell’OMS di vaccinare il 70% della popolazione mondiale entro la metà del 2022. Attualmente il 61,9% della popolazione mondiale ha ricevuto almeno una dose di vaccino contro il COVID) ma va bene, tuttavia, ha affermato Gates, come in molti luoghi il virus stesso, che crea un livello di immunità, e ha “fatto un lavoro migliore di raggiungere la popolazione mondiale rispetto a quello che abbiamo con i vaccini”.

“La possibilità di una malattia grave, che è principalmente associata all’essere anziani e all’obesità o al diabete, tali rischi sono ora drasticamente ridotti a causa dell’esposizione all’infezione“, ha affermato.

Infine, Gates ha insistito sul fatto che il costo per essere “preparati” per la prossima pandemia non sarebbe stato così difficile. Ad esempio, secondo Gates, la disponibilità di una piattaforma comune di vaccini mRNA potrebbe essere utile.

“Il costo per essere pronti per la prossima pandemia non è così grande. Non è come il cambiamento climatico. Se siamo razionali, sì, la prossima volta lo prenderemo per tempo”.

Gates ha aggiunto che il mondo dovrebbe muoversi più velocemente in futuro per sviluppare e distribuire vaccini, invitando i governi a investire ora per la prossima epidemia, che potrebbe essere più aggressiva.

“La prossima volta che dovremmo provare a farcela, invece di due anni, dovremmo renderla più simile a sei mesi”, ha detto Gates, aggiungendo che le piattaforme standardizzate, inclusa la tecnologia dell’RNA messaggero (mRNA), lo renderebbero possibile.

Quindi Bill Gates ammette che tutte le iniziative miliardarie per vaccinare il mondo sono state molto meno efficaci dell’immunità naturale, ma, nel pieno rispetto dell’ideologia contemporanea, si prosegue con il “Piano A” anche quando si rivela fallimentare.

Sorge spontanea la domanda sull’utilità di campagne generali di vaccinazione , come quelle volute dall’iniziativa Covax, e non mirate a specifiche situazioni.

FONTEhttps://scenarieconomici.it/bill-gates-