“L’Italia si conferma con una curva tra le più contenute in Europa in termini di incidenza. Continua il decremento nella circolazione del virus e nel numero dei casi. Il decremento si registra anche nelle fasce d’età più giovani”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia.



“L’età media dei nuovi casi è di 38 anni – ha aggiunto Brusaferro – e continua il decremento dell’incidenza nelle fasce sopra i 20 anni mentre rimane stabile l’incidenza dei casi sotto i 12 anni. Sostanzialmente quella dell’età pediatrica è una situazione stabile”.

“C’è un decremento dei ricoveri mentre per le vaccinazioni sono in crescita le fasce 20-29 anni e 12-19 anni. Gli over80 vaccinati sono oltre il 95% e sta progredendo la vaccinazione tra i 50 anni in su”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia. L’efficacia vaccinale “continua a mostrarsi molto solida per prevenire terapie intensive e decessi”, ha aggiunto.

“La circolazione del virus a livello nazionale è in decremento, sotto i 50 casi per 100mila abitanti e c’è un rischio epidemico basso ovunque tranne in una regione, e la variante delta è dominante. Quindi rimangono le raccomandazione sulla necessità di garantire una copertura vaccinale completa e di tracciare i casi“. Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia.

Fonte Ansa.it