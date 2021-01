(ANSA) – ROMA, 29 GEN – “Il rischio è moderato-basso in quasi

tutte le regioni. C’è un miglioramento in termini di impatto sui

servizi, ma è contenuto perche le curve decrescono ma molto

lentamente, e questo dopo le misure di mitigazione. Dunque

l’epidemia resta in una fase delicata e non ci dobbiamo

rilassare troppo, ma mantenere una grande attenzione”.Lo ha

detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità,

SilvioBrusaferro, alla conferenza stampa per l’analisi dei dati delmonitoraggio regionale della Cabina di regia organizzata dalministero della Salute. (ANSA).

Fonte Ansa.it

