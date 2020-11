(ANSA) – CATANZARO, 07 NOV – “Dalle analisi effettuate

è emerso che, in alcune Aziende ospedaliere, nei primi giorni di

novembre si era verificato un aumento considerevole, e non in

linea con i mesi precedenti, dei ricoveri in terapia intensiva.

Grazie a una interlocuzione con i responsabili delle unità

operative, è stato verificato che, a causa della temporanea

carenza di posti letto nei reparti di degenza ordinaria e

diterapia sub-intensiva, alcuni pazienti, che non avevano bisognodi ventilazione meccanica assistita, perché non presentavanogravi criticità, erano stati ricoverati in Rianimazione”. Cosìil delegato per l’emergenza Covid della Regione Calabria,Antonio Belcastro, in merito alla situazione inerente allacopertura dei posti letto per il Covid. “L’aggiornamento delBollettino regionale è stato necessario per permettere una piùcorretta classificazione dei casi”, ha spiegato Belcastro, chedefinisce “una speculazione priva di fondamento” le ipotesisulle manipolazioni delle cifre. (ANSA).

Fonte Ansa.it

