Si è aperta oggi a Milano, a Palazzo Lombardia, la Midsummer School 2025 organizzata da Motore Sanità in collaborazione con Regione Lombardia e l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO). Tre giorni – fino all’11 luglio – per ripensare l’oncologia del futuro, mettendo al centro intelligenza artificiale, genetica, robotica e nuovi modelli organizzativi, ma anche una rinnovata attenzione alla centralità della persona e ai valori fondanti del Servizio Sanitario Nazionale. Perché mentre la lotta al cancro si fa sempre più avanzata, la sfida diventa quella di far sì che l’innovazione sia accessibile, equa e sostenibile, senza mai perdere di vista la dimensione umana della cura. È questo il messaggio emerso con forza nella giornata di apertura, che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, clinici e ricercatori di primo piano.

Marco Alparone, vice presidente e assessore al Bilancio e Finanza, Regione Lombardia, aprendo ufficialmente i lavori, ha posto l’attenzione sulla necessità di innovare i processi organizzativi attraverso l’integrazione fisica e digitale puntando sul valore della prevenzione, il monitoraggio della terapia, la cura del paziente. “Bisogna potenziare la nostra capacità di governance delle risorse – ha avvertito – attraverso nuovi modelli di spesa e di investimenti in salute per agire sulla trasformazione digitale quale leva strategica di misurazione e monitoraggio degli outcome. L’obiettivo a cui miriamo è garantire innovazione e sostenibilità al sistema salute nel suo complesso”. L’esponente della giunta guidata da Fontana ha poi concluso ponendo l’accento sull’importanza dell’accesso alle terapie avanzate che “non significa unicamente terapia farmacologica ma anche diffusione di speranza ai nostri cittadini”.

Forte e carico di visione etica anche l’intervento di Mariella Enoc, Procuratrice speciale dell’Ospedale Valduce: “Il futuro dell’oncologia – ha spiegato – non può essere affidato solo alla tecnologia, per quanto straordinaria. Serve un pensiero nuovo, capace di tenere insieme l’innovazione con la cura della persona. L’intelligenza artificiale, la genetica, la robotica ci offrono strumenti potentissimi, ma spetta a noi farne una medicina umana, di comunità, che non lasci indietro nessuno. Una comunità che sappia ascoltare, accompagnare e prendersi cura lungo tutto il percorso di malattia. Solo così l’innovazione potrà essere davvero al servizio della salute e della dignità di tutti. Eventi come questa Midsummer School sono preziosi perché ci invitano a riflettere sui valori fondanti del nostro Servizio Sanitario Nazionale: universalità, equità, solidarietà. L’innovazione deve camminare insieme a questi principi, non sostituirli. Non basta sapere di più, occorre anche scegliere di prendersi cura meglio, con continuità, vicinanza e responsabilità condivisa”.

“IEO – dichiara il professor Roberto Orecchia, Direttore Scientifico dell’Istituto Europeo di Oncologia, che domani e dopodomani ospiterà la seconda e terza giornata della Midsummer School 2025 – è nato non solo per far fronte a una domanda di cura dei tumori che sta assumendo dimensioni epidemiche, ma anche per creare un modello di innovativo di terapia, ricerca e organizzazione, da trasmettere al Paese per migliorare globalmente la vita dei pazienti oncologici. L’evento di Motore Sanità ci permette di svolgere questa nostra missione in un contesto di eccellenza. La prevenzione e la genetica oncologica, la chirurgia d’avanguardia, l’oncologia mutazionale e le nuove applicazioni della fisica sono le frontiere del futuro che presenteremo e che stiamo già sperimentando in IEO, seguendo le visioni dei migliori centri oncologi mondiali. Ci sarà spazio anche per le nuove tecnologie, motore di tutte le innovazioni, come le terapie con particelle nucleari o la diagnosi endoscopica con ION, il broncoscopio robotico più avanzato al mondo per la diagnosi precoce dei tumori del polmone”.

“L’innovazione digitale e l’innovazione biologica – ha dichiarato Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità – stanno facilitando il progresso verso una oncologia di precisione. Il mondo dell’oncologia si sta attrezzando per arrivare a cure sempre più efficaci e personalizzate ma per raggiungere l’obiettivo sono necessari nuovi modelli organizzativi dai centri di ricerca alle reti oncologiche, capaci di cogliere appieno l’innovazione. L’evento esplorerà le realtà attuali e future dell’oncologia indicando le azioni necessarie per una offerta di eccellenza ma equa ed omogenea nel territorio italiano”.

Da domani all’Istituto Europeo di Oncologia (IEO): atteso anche il Presidente Fontana

Il 10 e l’11 luglio i lavori della Midsummer School proseguiranno all’Istituto Europeo di Oncologia, presso l’Aula Magna La Pietra, via Ripamonti 435, attraverso diversi focus che, domani, saranno dedicati alle eccellenze che lo IEO è in grado di mettere in campo, per poi passare (venerdì) ad un confronto sullo stato dell’arte della ricerca e dell’assistenza in una tavola rotonda con i principali IRCCS italiani. Nel pomeriggio di domani, è atteso l’intervento del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.