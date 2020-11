(ANSA) – ROMA, 02 NOV – Quella di un lockdown solo per gli

anziani è una “soluzione inaccettabile perché potrebbe avere sui

malati di cuore un effetto peggiore del contagio”. A esprimere

preoccupazione, dopo l’annuncio di un eventuale lockdown

selettivo per fasce d’età e la pubblicazione della ricerca

dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (Ispi),

sull’urgenza di isolare subito gli anziani per scongiurare un

lockdown generalizzato, è la Società Italiana di Cardiologia

Geriatrica (SICGe). “La probabilità – spiega Alessandro

Boccanelli, presidente SICGe e docente di Filosofia Morale

all’Università UniCamillus di Roma- che un anziano che rispetta

le regole

di protezione individuale e le misure didistanziamento, uscendo di casa si contagi è sicuramenteinferiore al danno quasi certo che trarrebbe da un secondoconfinamento, con conseguenze ancora peggiori sulla sua salute”.“Sono sotto gli occhi di tutti i cardiologi – prosegue – idisastri provocati dall’inattività fisica, che hanno fortementemodificato l’andamento delle malattie cardiache. Sono aumentatii casi di scompenso cardiaco, le crisi ipertensive e le recidivedi fibrillazione atriale, sia per il cambiamento peggiorativodello stile di vita, dovuto a inattività fisica ed eccessialimentari compensatori della depressione, sia per il timore diandare a farsi controllare periodicamente. Inoltre ildeterioramento psichico causato dall’isolamento e dalla paura haindotto spesso nei pazienti cardiopatici stati confusionali conerrori nell’assunzione di farmaci”. “Quando gli anzianicardiopatici – conclude Boccanelli- da maggio in poi hannotimidamente rimesso la testa fuori casa, al cardiologo sonoapparsi regolarmente mutati in peggio: affanno, gambe gonfie,aritmie, pressione fuori controllo, attacchi di angina. Sarebbelogico e opportuno tutelare la salute e la dignità dell’anzianonon privandolo della libertà di movimento ma contenendola neilimiti della passeggiata, evitando per quanto possibile luoghiaffollati, nel rispetto delle misure di protezione individuale”.(ANSA).

Fonte Ansa.it

