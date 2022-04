Dispnea o fiato corto, affaticamento, ritmo cardiaco accelerato o irregolare: sono questi alcuni sintomi

dell’insufficienza mitralica, la seconda patologia più frequente nel mondo occidentale a carico delle valvole

cardiache. Può presentarsi in forma lieve o severa, può essere funzionale o degenerativa e soprattutto, se

non curata, può evolvere in scompenso cardiaco.

La prevalenza di questa patologia aumenta con l’età. Si calcola che al di sopra dei 75 anni circa il 10-15% dei

pazienti presenti una insufficienza mitralica di grado moderato-severo 1 .

Di questo e di altri dettagli si parlerà in occasione del convegno “La valvola Mitrale si presenta”, il 23 aprile

2022 al Castello di Novara.

Il trattamento della patologia valvolare mitralica è stato tradizionalmente di tipo chirurgico. Negli ultimi

tempi, si è invece sempre più diffusa la tecnica di riparazione trans-catetere della valvola mitrale, che ha

caratteristiche di mini-invasività, assenza di cicatrice chirurgica e di anestesia prolungata. La riparazione

percutanea trans-catetere della valvola mitrale ormai rappresenta un’importante alternativa terapeutica

all’intervento cardiochirurgico tradizionale, principalmente nei soggetti che presentano comorbidità, età

avanzata o scompenso cardiaco. In queste specifiche tipologie di pazienti ha infatti un ottimo livello di

efficacia, presenta meno rischi rispetto all’intervento chirurgico a cuore aperto e consente un decorso post-

operatorio più veloce.

“La prima necessità – sottolinea Giuseppe Patti, Responsabile Scientifico del convegno, Professore

Ordinario di Malattie dell’Apparato Cardiovascolare presso l’Università del Piemonte Orientale e Direttore

del Dipartimento Toraco-Cardio-Vascolare dell’AOU di Novara – è rappresentata da una corretta diagnosi

della malattia: lo screening ecocardiografico consente di individuarne i segni critici e di identificarne la

gravità, in modo da intraprendere il percorso terapeutico più opportuno ed efficace. Sono stati sviluppati

vari dispositivi per la terapia trans-catetere dell’insufficienza mitralica. In particolare, sono adesso

disponibili sistemi che permettono di eseguire l’innovativa tecnica percutanea “edge-to-edge”, e che

saranno illustrati durante il convegno”.