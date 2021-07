(ANSA) – ROMA, 29 LUG – Cefalea e smart working: “Questa

correlazione merita un’analisi non semplicistica. Esiste la

cosiddetta sindrome del videoterminalista, ma non la ritengo

responsabile di questa correlazione. Certo, trasportando il

terminale dall’ufficio a casa, spesso aumentano le ore di

lavoro, ma non diminuiscono impegno e concentrazione. Ma se

fosse solo quello, osserveremmo una maggiore incidenza di

cefalea nei ragazzi, che passano anche più di 12 ore consecutive

a giocare ai videogame, con una concentrazione e concitazione

paradossalmente maggiori rispetto a chi sta lavorando, ma non è

così. Il reale problema è altrove. Lo smart working purtroppo,

se da un lato ci risparmia ore di traffico, soprattutto nelle

grandi città, dall’altro ci impedisce di uscire. L’essere da

soli e decontestualizzati a casa può avere un impatto

psicologico negativo che può causare delle ripercussioni

importanti anche sul mal di testa”.

Così Cherubino Di Lorenzo, responsabile del Centro Diagnosi e

Cura delle Cefalee della casa di cura Grottaferrata (Roma) del

gruppo Ini, che analizza anche la situazione negli appassionati

dei videogiochi. “Sicuramente stare ore davanti a un videogioco

è un problema che in generale non deve essere sottovalutato, ma

non è detto che ciò dia mal di testa. La cefalea da videogioco è

spesso dovuta alla disidatrazione” per non perdere le fasi di

gioco.

“I veri fattori di rischio – prosegue Di Lorenzo – vanno

cercati nei corretti stili di vita. Diverso il problema della

dipendenza. Una patologia seria che deve essere affrontata da

specialisti e famiglia”, riferendosi ai videogame.

E sulle sane abitudini, soprattutto per gli emicranici,

l’esperto sottolinea che “la disidratazione è una concausa

importante di violenti attacchi di emicrania. E con l’aumento

delle temperature aumenta la tendenza a disidratarsi. Quindi

bere spesso acqua, al limite una tisana fatta in casa, anche

fredda ed evitare bevande gassate piene di zuccheri. Altro

consiglio importante è l’igiene di vita. L’emicranico deve

essere metodico. Le giornate si allungano, si va a letto tardi,

si cena tardi, si dorme di meno. Tutto questo ha ripercussioni

negative sui soggetti emicranici. È importante quindi non

stravolgere i propri bioritmi”.

E in generale per chi è in smart working “fare delle pause,

che non significa cucinare, aprire FB o rispondere a email

personali. Significa, staccare la spina. Alzarsi in piedi,

sgranchirsi le gambe e, se possibile, uscire di casa. Bastano

poche centinaia di metri per distendere la muscolatura e la

mente”. (ANSA).



Fonte Ansa.it