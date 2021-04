(ANSA) – ROMA, 15 APR – La cefalea si presenta come uno dei

sintomi iniziali dell’infezione nel Covid-19. “Può essere

diffusa a tutto il cranio, dare una sensazione di costrizione e

peso al vertice del cranio. Tutto questo avviene nel 14% dei

soggetti che presentano i primi sintomi di Covid-19. Nel caso

che l’infezione colpisca un soggetto già affetto da emicrania ne

moltiplica le crisi e rende non immediato il riconoscimento

insieme alla febbre, alla stanchezza e debolezza muscolare e

alla difficoltà respiratoria dell’infezione”.

A fare il quadro della cefalea nei pazienti Covid è il

direttore del Centro regionale per le cefalee

dell’ospedale sant’Andrea di Roma, Paolo

Martelletti, che mette in guardia contro la cronicizzazione.

“La presenza di una multiforme sintomatologia neurologica,

cefalea e sensazione di testa annebbiata, anche dopo

negativizzazione da infezione da Covid-19 – afferma Martelletti

– deve essere presa in seria considerazione al fine di evitare

una cronicizzazione della cefalea ed un ulteriore peggioramento

della qualità di vita del paziente”.

Certamente, spiega ancora Martelletti, “la sintomatologia

dell’infezione da Covid-19 è multiforme e dipende dal

coinvolgimento di molteplici sistemi ed apparati. Nelle forme

non severe di Covid-19 che possono e debbono essere gestite e

curate evitando l’ospedalizzazione del paziente, il

riconoscimento precoce della sintomatologia è un presupposto

fondamentale per una immediata gestione terapeutica.

Il cosiddetto ‘long Covid’ è l’insieme dei sintomi che

accompagnano il paziente anche per mesi dopo la dimissione

dall’ospedale, e tra questi si annoverano la facile faticabilità

muscolare, un moderato affanno, una persitente cefalea, e la

sensazione di testa annebbiata e la slatentizzazione di disturbi

pschiatrici”. In generale, ricorda, “la qualità di vita dei

pazienti che escono dalla sindrome Covid-19, sia dalla forma

lieve che severa, mostrano una qualità di vita nettamente

peggiorata pur avendo superato una difficile prova fisica”.

E tra i disturbi neurologici più frequenti che si possono

riscontrare nel ‘long Covid’ “non bisogna sottovalutare appunto

la cefalea persistente, sia di nuova insorgenza che come

peggioramento di una preesistente emicrania. La cefalea pur non

rappresentando un quadro prognostico per l’evoluzione del

Covid-19 – dice Martelletti che ha pubblicato sulla rivista

SpringerNature Comprehensive Clinical Medicine – deve essere

tenuta in considerazione come possibile sequela cronica

dell’infezione”. “Comunque tale quadro clinico era già

conosciuto, come conseguenza di altre infezioni virali, con il

nome di ‘nuova cefalea persistente quotidiana’ e descritto la

prima volta da Walter Vanast della McGill University di

Montreal, come cefalea conseguente ad infezione da Esptein-Barr

Virus e pubblicata nel 1987 su The Lancet”, conclude

Martelletti. (ANSA).



Fonte Ansa.it

