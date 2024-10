Messina si dota di una struttura all’avanguardia dedicata alla salute orale dei cittadini più fragili. All’interno del padiglione CLOPD del Policlinico “G. Martino” è stato infatti inaugurato il nuovo Centro di salute orale senza barriere, un’iniziativa che rappresenta una svolta nell’assistenza odontoiatrica della città per quelle persone, soprattutto ma non solo bambini con handicap, per i quali sono necessarie un’assistenza ed una preparazione specifiche per effettuare interventi odontoiatrici.

Il centro, dotato di tecnologie all’avanguardia e di spazi adeguati ad accogliere pazienti e famiglie, è in grado di offrire cure personalizzate a pazienti con disabilità, autismo e altre patologie che richiedono un approccio terapeutico specifico. Grazie a questo nuovo servizio, anche le procedure più complesse potranno essere eseguite in totale sicurezza e comfort.

L’onorevole Alessandro De Leo di Forza Italia esprime grande soddisfazione per questa iniziativa “che – afferma – dimostra come anche a Messina la sanità pubblica possa essere di alta qualità e all’avanguardia, attenta ai bisogni dei più fragili.”

Grazie a strumentazioni di ultima generazione e al coinvolgimento di personale specificatamente formato e qualificato, all’interno della struttura si possono eseguire interventi altamente personalizzati, con la presenza di anestesista dedicato.

Nel ringraziare la Rettrice Spatari, il Direttore Santonocito ed il professor Oteri dell’UOC di Odontoiatria e Odontostomatologia, De Leo sottolinea che “questa esperienza conferma che Messina può e deve essere all’avanguardia per la cura dei pazienti che presentano necessità specifiche.”