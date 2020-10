(ANSA) – ROMA, 22 OTT – Più di un un terzo delle persone con

una malattia infiammatoria cronica dell’intestino può avere

anche i sintomi dell’artrite e di altre malattie infiammatorie

immunologiche. E viceversa: chi ha spondiloartrite, artrite

reumatoide o psoriasica spesso ha sintomi gastrointestinali. Le

percentuali, in entrambi i casi, possono raggiungere anche il

70%, e più tempo passa dalla diagnosi più la probabilità di

manifestare i segnali delle diverse patologie aumenta. Per

questo chi riceve una diagnosi di malattia di Crohn, di colite

ulcerosa e chi di una malattia reumatica dovrebbe essere

valutato non da un singolo specialista, ma da un team

multidisciplinare che abbia anche il gastroenterologo e il

reumatologo. È questo il messaggio emerso da “Experience –

Multidisciplinary Management in Inflammatory Chronic Diseases”,

una due giorni di studio e riflessione, promossa dall’azienda

farmaceutica Sandoz, tra i maggiori esponenti italiani della

Gastroenterologia e della Reumatologia.

Per Roberto Caporali, direttore del dipartimento di

reumatologia e scienze mediche dell’Asst Gaetano Pini-Cto di

Milano e direttore della Scuola di specializzazione in

Reumatologia dell’Università di Milano “non è possibile fare

stime precise, ma dati recenti confermano che le malattie

croniche infiammatorie dell’intestino e le malattie reumatiche

delle articolazioni sono sicuramente concomitanti in più del 30%

dei casi. Le percentuali possono arrivare anche al 60-70%”.

Secondo Silvio Danese, responsabile dell’Ibd Center

dell’Istituto clinico Humanitas di Rozzano, “emerge chiaramente

l’importanza di tenere in considerazione le manifestazioni

extra-articolari ed extra-intestinali dovute alle malattie

infiammatorie croniche. Queste patologie possono incidere

fortemente sull’attività quotidiana e lavorativa. Per aumentare

la qualità di vita dei pazienti è fondamentale ottenere la

remissione non solo della patologia di base, ma tutte le altre

manifestazioni. Per capire quando ricorrere a questa strategia,

sono stati individuati dei sintomi chiave, le cosiddette ‘red

flags'”.(ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram