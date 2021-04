(ANSA) – ROMA, 02 APR – Gli aspiranti chirurghi che giocano a

videogiochi ‘normali’, come Fortnite o Zelda, hanno migliori

abilità manualirispetto agli altri, al punto che questi giochi potrebbero essere usati per ‘complementar’e l’addestramento. Lo

afferma uno studio dell’università di Toronto, pubblicato sulla

rivista Surgery, secondo cui le abilità necessarie per giocare

sono le stesse che servono, ad esempio, per manovrare i ‘chirurghi robot’.

“Anche sei videogame non potranno mai sostituire l’esperienza ‘reale’ – spiega Arnav Gupta, uno degli autori – hanno il merito

di essere uno ‘strumento aggiuntivo’, soprattutto quando

replicano movimenti importanti per la chirurgia. Ad esempio gli ‘sparatutto’ in soggettiva richiedono di convertire movimenti in

tre dimensioni su uno schermo bidimensionale, che è lo stesso

concetto della laparoscopia”.

Lo studio si basa sull’analisi di 16 ricerche precedenti sul

tema, per un totale di 575 partecipanti, da cui emerge che i

chirurghi che hanno l’abitudine ai videogame hanno risultati

migliori. I giochi più adatti sono risultati Super Monkey Ball,

Half Life, Rocket League e Underground. “In particolare –

continua Gupta -, nella chirurgia robotica essere un gamer è

associato a miglioramenti nei tempi di completamento, nella

gestualità e nella performance generale. In quella laparoscopica

un allenamento con i videogiochi è risultato associato a un

miglioramento della velocità in determinate operazioni”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram