NAPOLI, 04 GIU – "Queste iniziative che tendono a

svilire la professione medica eseguita da professionisti seri,

vanno condannate perché foriere di un messaggio fuorviante che

assimila la medicina estetica ad un’attività commerciale e,

soprattutto, con rischi per la salute del cittadini”. Così, in

una nota, Francesco D’Andrea, direttore del Dipartimento di

Chirurgia Plastica ed Estetica del Policlinico Federico II di

Napoli e presidente SICPRE (Società Italiana di Chirurgia

Plastica, Ricostruttiva ed Estetica), oltre che direttore del

percorso chirurgico della Breast Unit della Federico II

denominato “Progetto Donna”, commenta sull’apertura, a Roma,

primo Botox Bar d’Italia, un bar in cui prendere un caffè e “rifarsi” con una fiala di botox o di acido ialuronico.

D’Andrea ha espresso il suo parere anche sul caso una neomamma

di 24 anni ridotta in fin di vita a causa di un intervento

estetico “al risparmio” effettuato in uno studio medico in

Turchia. La donna, fa sapere il comunicato, è stata trasportata

d’urgenza per una grave infezione post-operatoria all’ospedale

San Gerardo di Monza, dove ora è ricoverata in terapia

intensiva.

“Il risultato finale di un intervento chirurgico – spiega – non

può essere focalizzato al solo atto operatorio, ma è legato ad

un arco temporale molto più ampio che va dalla visita con

valutazione clinica e programmazione dell’intervento stesso, con

la dovuta spiegazione dei rischi e dei benefici della procedura

proposta, fino ai controlli postoperatori che servono per

verificare che tutto proceda in maniera regolare, consentendo di

intervenire tempestivamente in caso di complicanze, cosa

impossibile quando si è a migliaia di chilometri di distanza.

Tutto questo non può essere garantito in una sola settimana di

cui alcuni giorni dedicati al turismo”. (ANSA).



