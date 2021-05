(ANSA) – NAPOLI, 03 MAG – Nonostante il periodo di

restrizioni legate al Covid, con l’avvicinarsi dell’estate

aumentano le richieste di trattamenti per il rimodellamento

corporeo e il trattamento di inestetismi quali la cellulite: ed

è per questo che il professor Francesco D’Andrea, neo direttore

del percorso chirurgico della Breast Unit della Federico II di

Napoli denominato Progetto Donna, oltre che direttore del

dipartimento di chirurgia plastica dell’ateneo federiciano,

lancia un appello: “Vorrei invitare le istituzioni sia locali

che nazionali a cui mi sono già rivolto come presidente Sicpre

(Società italiana di chirurgia plastica ricostruttiva ed

estetica), ad un tavolo per risolvere i problemi che la nostra

categoria, come tante altre, ha avuto nel corso di quest’anno di

pandemia”.

“La Brest Unit della Azienda ospedaliera universitaria Federico

II, – ricorda D’Andrea – in accordo con la direzione aziendale,

si apre al territorio per raccogliere tutti i casi oncologici

della mammella che, attraverso gli screening, hanno bisogno di

un percorso terapeutico avanzato che rispetti gli standard

internazionali. Stiamo inoltre prendendo contatti con le

associazioni che coinvolgono le donne operate al seno per

supporto e consulenze”.

Ancora una volta il messaggio degli specialisti rivolto ai

pazienti è quello di indirizzarsi a strutture professionali,

soprattutto per i giovani: Iil medico va scelto con attenzione

tra gli specialisti di chirurgia plastica – dice D’Andrea –

valutando il suo curriculum professionale e non consultando

social ingannevoli che spesso non riportano risultati reali”.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

