(ANSA) – ROMA, 21 GIU – Il ministero della Salute ha disposto

una nuova indagine rapida per stimare la diffusione nel Paese

delle principali varianti del coronavirus in Italia, a partire

proprio dalla Delta. La circolare, firmata dal direttore della

prevenzione Gianni Rezza, dal titolo “Stima della prevalenza

delle varianti VOC (Variant Of Concern) in Italia: lineage

B.1.1.7, P.1, B.1.617.(1,2 o 3) e B.1.351, e altre varianti del

virus SARS-CoV-2”, dispone, come gia’ fatto in passato, una

nuova indagine, annunciata dallo stesso Rezza nella conferenza

stampa di venerdi’ scorso. Lo studio sara’ coordinato

dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con le

Regioni e PPAA ed in particolare con i laboratori da queste

ultime identificati. Questa nuova indagine prenderà in

considerazione i campioni notificati il 22/06/2021,

corrispondenti a prime infezioni, da analizzare tramite

sequenziamento genomico. (ANSA).



Fonte Ansa.it