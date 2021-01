(ANSA) – ROMA, 28 GEN – Al via la sinergia tra

l’Associazione Città dell’Olio e la Lega Italiana per la Lotta

contro i Tumori (Lilt) per iniziative e progetti volti a

sensibilizzare sul tema della protezione della salute, a partire

dalla Dieta Mediterranea e dai suoi principi fondamentali, tra

cui, in primis, il consumo di olio Evo italiano di qualità.

L’intesa, sancita con la firma di

un protocollo d’intesa, nascedal comune impegno per la diffusione della cultura della salutee del benessere che vede già entrambe le parti attive su piùfronti attraverso manifestazioni, campagne, servizi alla personae progetti che interessano da vicino il cittadino con le propriecompetenze e specificità. “Siamo sempre più consapevoli –commenta Michele Sonnessa, presidente Città dell’Olio – che lanostra salute dipende da uno stile di vita sano ed una dietaequilibrata. Cibo e salute sono strettamente correlati e l’olioEvo rappresenta un alleato prezioso nella prevenzione dellemalattie, perché è nutrimento del corpo ma anche ingredientecurativo per le sue proprietà nutraceutiche e l’accordosottoscritto con la Lilt impegna entrambe le nostreorganizzazioni a promuovere un uso consapevole dell’olio Evo”.“Un’adeguata alimentazione è essenziale- afferma il presidentedella Lilt nazionale Francesco Schittulli – per la tutela dellanostra salute e per la prevenzione di tutti i tipi di tumore, èquindi importante scegliere cibi sani e di provenienzacontrollata”. “L’olio extra-vergine di oliva italiano, ricco diproprietà benefiche e protettive, re della nostra dietamediterranea, non dovrebbe- aggiunge- mai mancare sullatavola”(ANSA).

Fonte Ansa.it

