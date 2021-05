Illuminare di viola monumenti, comuni sedi delle istituzioni per accendere un faro sulla fibromialgia, una sindrome dolorosa e invalidante che in Italia non è ancora riconosciuta e che colpisce circa 3 milioni di persone, il 90% dei casi donne.

E’ una delle iniziative, insieme a ‘Ad Maiora’ che il l’Associazione Cfu-Italia odv (comitato fibromialgici uniti) lancia in vista della giornata mondiale per la ‘malattia invisibile’, che cade il 12 maggio.

“Ad Maiora-vittime di una malattia invisibile, la fibromialgia” è il titolo del docu-film che uscirà il 9 maggio.

Con la produzione Dedalus39 e la regia di Federico Liguori si affronta il tema della patologia le cui cause non sono state ancora chiarite. Una film per sensibilizzare su questa patologia i cui malati non hanno ancora diritto alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, nonostante la sintomatologia invalidante: dai dolori muscolo-scheletrici diffusi all’affaticamento, dalla rigidità alle parestesie, dall’insonnia a una limitata esecuzione delle normali attività giornaliere. Il Docu-film sarà trasmesso il 9 maggio, dalle 15,00, in diretta streaming dalla pagina Facebook e dal Canale Youtube di Cfu.

In occasione della Giornata Mondiale della fibromialgia, il 12 maggio, l’Associazione ha chiesto la collaborazione dei Sindaci di molti Comuni Italiani per l’adesione alle iniziative per supportare il Ddl 299 per il riconoscimento della fibromialgia, attraverso una raccolta firme e ‘Facciamo luce sulla fibromialgia’, illuminando un monumento della città di viola, colore simbolo della malattia. Anche l’Associazione “Tutti Taxi per Amore” darà il suo contributo: alcuni taxi di Roma, Firenze, Milano, Bologna e Bari si coloreranno di viola per accendere l’attenzione su questa malattia.

All’iniziativa hanno aderito oltre 200 Città che si illumineranno di viola insieme a 6 Regioni, anche la Camera e il Senato si illumineranno e in 117 Città si raccoglieranno firme.



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram