(ANSA) – ROMA, 16 NOV – Strapazzate, in camicia o bollite le

uova sono un alimento popolare in tutto il mondo, in particolare

per la colazione. Occorre però moderazione nel loro utilizzo,

per evitare un aumentato rischio di diabete. Questo il

suggerimento che arriva da uno studio guidato dalla University

of South Australia, pubblicato sul British Journal of Nutrition.

Condotta in collaborazione con la China Medical University e



